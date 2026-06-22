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[ANDA 칼럼] "전세는 해로운 세다?"…임대차시장 위축 대비책부터 마련해야

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AI 핵심 요약

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  • 이동훈 선임기자는 22일 전세를 집값 상승 원인으로만 보고 '절멸'하려는 정책을 참새 박멸에 비유해 비판했다.
  • 전세는 갭투자로 집값을 올린 측면이 있지만 여전히 임차인 선호도가 높고 주거비 부담을 줄이는 기능 때문에 100년 넘게 유지돼온 제도라고 지적했다.
  • 정부가 사금융 논리를 앞세워 민간 전세·월세 시장을 위축시키기 전에 공공임대 비율 확충 등 대안을 먼저 마련해야 한다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

커지는 전세 소멸론, 집값 상승 책임지고 정책적 강제 종료 시도
확대되는 민간 임대차시장 압박…정부 먼저 공적임대부터 늘려야

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = "저 새는 해로운 새다" 마오쩌둥 중화인민공화국 국가주석은 1955년 농민들이 참새로 인한 식량 피해를 탄원하자 이렇게 말했다. 정확한 마오 주석의 '워딩'은 "참새는 해로운 새다. 이들을 절멸시킬 수 없겠는가?"라는 교시다. 

이동훈 건설부동산 선임기자

이는 1958년 모기·파리·쥐 그리고 참새를 제거하자는 제사해운동(除四害运动)으로 이어졌다. 결국 1년여 만에 참새는 중국 대륙에서 찾아보기 어렵게 됐고 이는 식량생산의 40% 이상 감소에 따른 대기근(1959~1961년)이란 결과로 나타났다. 물론 참새를 절멸시켰다는 이유 만으로 식량생산이 줄어든 것은 아닐 것이다. 하지만 참새의 소멸로 인해 병충해가 창궐하고 이에 따라 식량 생산이 급감한 것은 분명한 사실이다. 1960년 마오 주석은 더 이상 참새를 잡지 말 것을 인민들에게 교시하는데 이른다. 

기실 참새가 쪼아 먹는 식량의 양은 적지 않다. 그래서 참새가 줄면 식량 손실을 줄일 수 있고 이는 인민 삶을 풍족하게 만들 수 있을 것이란 중국 정부의 판단은 틀렸다고만 말할 순 없다. 하지만 참새가 절멸된 다음은 생각하지 못한 것이다. 중국 정부의 제사해운동은 열악했던 당시 중국 국민의 보건 문제를 크게 향상시킨 정책이란 평가도 받는다. 하지만 한가지 실수가 돌이킬 수 없는 결과를 부른 셈이다. 

◆ 민간 전세제도는 '사금융' 집값 상승 원인은 팩트…전세 소멸론은 임대차 아닌 집값 문제가 관건

우리나라 특유의 주택임대차 제도인 전세(傳貰)를 말할 때마다 언제나 시작되는 이야기다. "전세는 전세계에서 우리나라에만 존재하는 주택임대차 제도로서......" 이 이야기를 꺼내는 이유는 사실 뻔하다. 우리나라에만 있는 '갈라파고스'와 같은 제도로서 이른바 글로벌 스탠다드가 아니라는 말을 하기 위해서다. 즉 전세 제도의 폐해를 토로하기 위해 시작되는 문장이다. 

전세는 전세계에서 우리나라에만 있는 것은 아니지만 사실상 갈라파고스 제도(諸島)처럼 우리나라에서 극성스럽게 유지되고 있는 임대차 방식인 것은 맞다. 대부분의 나라에서 주택 임대차제도는 월세가 대부분을 차지하고 있다. 이 때문에 우리나라에 거주하러 온 외국인(주로 한국계 외국인)들은 K-전세제도에 놀라워하며 '애용'한다는 말까지 있울 정도다. 

그런데 이 전세제도가 강제 종료될 위기에 놓였다. 다만 전세가 전세사기와 같은 임대차 제도로서 치명적인 문제가 발생해서가 아니다. 몇년 전 우리나라를 뒤흔들었던 전세사기는 빌라에서 발생한 일이며 지금 강제 종료 위기에 놓인 전세는 아파트를 대상으로 하는 것이다. 바로 '대한민국에만 있는 사금융'인 전세가 집값을 올린다는 이유에서다. 

전세제도가 집값을 올린 것은 맞다. 다주택 갭투자의 대표적인 자금 조달 방식이 바로 전세라서다. 여윳돈 1억원이 있는 1주택자가 갭투자를 하는 경우를 보자. 분양권을 프리미엄 5천만원을 주고 사서 소유권 이전을 위해 잔금을 각종 대출로 돌려 막는다. 이후 전세 세입자에게 집값의 50~60%를 전세 보증금으로 받아 잔금 대출을 막는다. 아직 대출은 남아 있지만 이자만 갚고 있다. 2년 후 전셋값을 올려서 나머지 대출을 또 막을 수 있고 그동안 집값이 올랐으니 집을 팔고 수익을 실현하기를 기다린다. 

이같은 갭투자 구조가 전셋값을 올렸다는 것이다. 이는 사실이다. 2000년대 이후 분양권 전매가 제한되며 입주 이후 아파트를 팔도록 제도가 바뀐 다음부터 전세 보증금은 갭투자의 종잣돈으로 활용됐다. 그런데 전세제도가 문제점만 있을까? 어떤 이는 말한다. 전세가 그렇게 좋은 제도였으면 왜 우리나라에만 있겠냐고. 그렇다면 우리나라에서는 그 문제 많은 전세제도가 왜 100년 넘게 살아 남아 있을까? 

이유는 자명하다. 전세제도를 임차인들이 선호하기 때문이다. 한 부동산 정보업체가 임차인을 대상으로 설문조사를 한 결과 전세를 선호하는 임차인과 월세를 선호하는 임차인의 비율은 78.7대 21.3이다.(직방, 636명 설문) 이후 전세사기가 발생하며 전세 대 월세 선호 비율은 57.0대 42.0으로 대폭 줄었다. 하지만 전세사기 문제가 대충 해소된 후 다시 전세-월세 선호도는 60.4대 39.6으로 소폭 증가했다. 

2010년대 이후 나타난 전세가격 급등에도 불구하고 전세는 여전히 임차인들이 선호하는 임대차 제도인 셈이다. 그 이유도 분명하다. 전세가 주거비 부담이 적기 때문이다. 최근 정부의 전·월세 전환율 규제 강화에 따라 월세를 턱없이 많이 못받게 하는데다 금리가 오르며 전세대출 이자와 월세가 유사한 수준까지 올랐지만 서울시 아파트 평균 전·월세 전환율인 4.5% 이하 이자율에 전세대출을 받는다면 전세 임차인의 주거비는 월세 임차인에 비해 줄어든다.

더욱이 집값을 전셋값이 올린다는 점도 근거가 충분하진 않다. 현행 전세대출 제도는 대부분 이명박 정부 당시인 2010년대 초반 성립된 것들이다. 전세 대출 확대는 전셋값 추가 상승으로 이어졌지만 집값이 본격적으로 오른 것은 문재인 정부 출범 후 3년이 지난 2020년부터다.

◆ 민긴 임대차시장 위축에 전월세시장도 줄어…정부는 대책부터 마련한 후 민간 전월세 '잡도리' 나서야

시장경제 국가에서 전세든 월세든 어떤 임대차 방식이 살아남을지는 결국 시장이 정한다. 임대인이 아무리 원해도 임차인이 전세보다 월세를 선호한다면 시장은 차츰 월세로 전환될 것이다. 정부의 역할은 시장의 선택을 확대하고 서민들의 주택 안정을 위한 공적 임대주택 공급을 확대하는 것이 일단 먼저다.

하지만 최근의 '전세 소멸론'은 전세 사기와 같은 임대차시장의 문제 해결보다는 부동산시장과 집값의 안정화를 위해 사금융인 전세를 없애야한다는 목표의식이 더 큰 듯하다. 이는 "전세는 역사적 소명을 다했다"고 말한 박상우 전 국토부 장관의 발언이 '사금융' 기능과 함께 임대차 시장에서의 문제를 거론한 것과 대치되는 부분이다.  

정부 출범 직후부터 잇따라 터져나오고 있는 다주택자 및 비거주1주택자에 압박, 실거주1주택에 대한 장려 그리고 전세 소멸론은 민간 임대차시장을 주택시장 불안의 근원으로 보고 이를 '절멸'하려는 정책으로 느껴진다. 이는 전세가 아니라 민간 월세 임대차 주택도 함께 소멸되는 효과로 이어질 수밖에 없다. 보증부 월세 역시 사금융 기능을 할 수 있기 때문이다.

정부의 준비는 어떤가. 우리나라 임대주택 가운데 공공임대주택 비율은 8.9%로 알려졌다. 각종 공적 임대를 모두 합해도 15% 선으로 알려진다. 이는 유럽 선진국의 20~35%선보다 크게 부족한 수치다. 정부의 공적 임대주택 재고 확대 방침은 지극히 당연하고 바람직한 정책 방향이다. 하지만 민간 임대를 압박하기 이전에 공적 임대부터 늘려야하지 않을까? 아무리 전셋값이 많이 올랐다해도 서울 아파트의 평균 매매가 대비 전세가 비율은 60%를 넘지 않고 있다. 이 전세가 비율이 높은 곳은 지방이거나 서울·수도권에서는 비인기 주거지역으로 꼽히는 곳들이다. 

정부는 부족한 공공임대주택 재고 증대를 위해 매입임대주택과 도시형 생활주택, 상가, 오피스텔, 아파트형 공장을 주거 용도로 전환해 공적 임대주택으로 공급하려는 계획을 시행하고 있다. 하지만 이들 주택은 상당수가 1~2인 청년가구나 신혼부부를 대상으로 하는 원·투룸 소형주택이다. 이들 주택이 아파트 전세주택을 대신할 수 있을까. 그마저도 3~4년 후에나 입주를 하게 되는데 지금의 전월세 매물 축소에 따른 임대차 시장 충격을 완화할 수 있을까. 

한 전세사기 피해자는 '사기 위험이 상존하는 전세가 없어져야 하나"라는 질문에 이렇게 말했다. "전세는 언젠가는 없어질 것이다. 하지만 전세가 없어지는 것이 능사는 아니다. 먼저 민간 전세제도의 문제점을 극복해야한다" 정부는 박근혜 정부시절 준공공 임대사업자 제도를 내놨고 문재인 정부시절 임대차 3법을 통과해 임대차제도를 보호하고 있다. 전세 제도 또는 민간 임대차 시장으로 인한 시장 모순이 생긴다면 그것을 해결하는 게 먼저다. 

donglee@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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