인제대, Shipdex와 조선·해양 데이터 표준화 협력

AI 핵심 요약beta
- 인제대학교가 22일 Shipdex와 손잡고 선박 데이터 국제표준화와 디지털 전환에 나섰다
- AI·NLP로 선박 기술·운영 문서를 Shipdex 표준 전자데이터로 자동 변환해 상호운용 환경을 구축한다
- 양 측은 예측 유지보수 등 실증과 적용 확대를 통해 조선·해양 산업 전반 데이터 표준화와 디지털 전환을 추진한다
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예측 유지보수 체계 안전성 향상
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 인제대학교가 글로벌 조선·해양 데이터 표준화 기구 Shipdex와 손잡고 선박 기술·운영 데이터의 국제 표준화와 디지털 전환 기반 마련에 나섰다.
인제대는 최근 글로벌 조선·해양산업 데이터 표준화 기구 Shipdex와 전략적 협력 체계를 구축했다고 22일 밝혔다. 양 측은 선박 유지보수와 운항 과정에서 생성되는 기술 문서와 운영 데이터를 국제 표준 기반 전자 데이터 형식으로 전환해 상호운용이 가능한 데이터 환경을 조성하기로 했다.
이번 협력의 중심에는 인공지능(AI)을 활용한 데이터 표준화 기술이 있다. 인제대 산업경영공학과 연구팀은 AI와 자연어처리(NLP) 기술을 적용해 기존 기술 문서와 각종 운영 데이터를 Shipdex 국제 표준 기반 전자 데이터 형식으로 자동 변환하는 서비스를 개발·제공할 계획이다.
이를 통해 기자재 제조업체, 조선소, 선사 등은 데이터 표준화 구축에 따른 부담을 낮추면서 국제 표준 체계를 도입할 수 있게 된다.
Shipdex 프로토콜은 항공우주·방산 분야에서 사용되는 S-Series 국제 표준을 토대로 민간 선박에 맞게 설계된 데이터 규격이다. 최근 글로벌 조선·해양 기업을 중심으로 적용 범위를 넓혀가고 있으며, 표준화된 데이터 체계는 시스템 간 호환성을 높이고 데이터 오류와 중복을 줄이는 데 활용되고 있다.
표준 기반 데이터 환경은 선박 상태를 사전에 진단·관리하는 예측 유지보수(Predictive Maintenance) 체계 구축에도 기여한다. 선박의 각종 상태 데이터를 실시간으로 수집·분석해 이상 징후를 조기에 포착하고, 필요한 조치를 앞당겨 운항 중단 시간을 줄이는 동시에 안전성과 운영 효율을 높일 수 있다는 설명이다.
Shipdex 사무총장 마르코 바테로니는 "표준화된 데이터는 조선·해양 산업 디지털 전환의 핵심 기반"이라며 "Shipdex 프로토콜은 산업 전반에서 데이터 통합과 협업 방식을 개선하는 역할을 할 것"이라고 말했다. 이어 "Shipdex-D 형식의 기술 데이터는 체계적인 유지보수 계획 수립에, Shipdex-F 형식의 운영 데이터는 선박의 안전성과 성능 개선에 각각 직접적으로 연결된다"고 덧붙였다.
인제대 산업경영공학과 최용선 교수는 "기존 기술 문서와 운영 데이터를 국제 표준 기반 데이터 형식으로 자동 변환하는 AI 기술은 기업의 디지털 전환 장벽을 낮추는 핵심 요소"라며 "산업 현장에서 활용 가능한 디지털 전환 솔루션을 개발하고 적용 범위를 넓히는 데 집중하겠다"고 밝혔다.
인제대와 Shipdex는 앞으로 산업 현장에서의 실증 작업과 적용 분야 확장을 통해 조선·해양 산업 전반의 데이터 표준화 및 AI 기반 디지털 전환 기술의 산업 적용 사례를 지속적으로 늘려갈 계획이다.
news2349@newspim.com