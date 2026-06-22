광양시, 시민 AI 역량 강화 직장인 야간·주말반 확대

AI 핵심 요약beta
- 전남 광양시가 22일 시민 디지털 격차 해소를 위해 연말까지 AI·디지털 교육을 운영한다고 밝혔다
- 6월 26일부터 12월 10일까지 거점센터·체험존·파견 등 맞춤형 프로그램으로 스마트폰·AI문서작성 등을 교육한다
- 야간·주말반과 디지털 체험존, 찾아가는 파견 교육을 통해 다양한 계층이 디지털 기술을 쉽게 접하도록 지원한다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시가 시민 디지털 격차 해소와 AI 활용 역량 강화를 위해 연말까지 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다.
광양시는 6월 26일부터 12월 10일까지 '2026년 인공지능(AI)·디지털배움터'를 운영한다고 22일 밝혔다.
과학기술정보통신부 전액 국비 사업인 이번 교육은 계층·수준별 맞춤형 프로그램을 통해 시민 누구나 디지털 기술을 활용할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.
사업은 ▲거점센터▲디지털 체험존▲파견 교육 등 3개 방식으로 추진된다. 광양커뮤니티센터 내 전남ICT이노베이션스퀘어에 마련된 거점센터에서는 전문 강사가 상시 배치돼 스마트폰 활용, AI 문서작성, 디지털 생활, 콘텐츠 제작 등 교육이 진행된다.
특히 평일 낮 참여가 어려운 직장인과 학생을 위해 야간반(오후 7시)과 주말반(토요일 오전 10시~오후 3시)을 신설했으며, 과정은 기초·중급·고급으로 운영된다. 수강 신청은 광양시 누리집에서 가능하다.
디지털 체험존은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며 키오스크, AI바둑로봇, 인바디 등 8종 장비 체험과 함께 현장 도움창구를 통해 기기 사용 상담도 제공한다.
이와 함께 5인 이상 단체 신청 시 강사가 직접 찾아가는 파견 교육도 실시한다. 이은미 디지털정보과장은 "다양한 계층이 디지털 기술을 쉽게 접할 수 있도록 교육 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com