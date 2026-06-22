경기도교육청, 읍·면 지역 학교서 '마음건강 치유 공연' 연다

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청교직원복지센터가 22일 문화복지공연을 시작했다.
- 경기아트센터와 함께 읍·면 40개교를 찾아간다.
- 11월 24일까지 학교별로 국악·클래식 등 공연한다.
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22일 의정부 송민학교 시작으로 11월까지 국악·클래식·뮤지컬 등 다채로운 공연 제공
한근수 관장 "문화예술 통해 스트레스 해소하고 공감·치유하는 시간 되길"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청교직원복지센터가 경기아트센터와 손을 잡고 문화예술 접근성이 상대적으로 낮은 읍·면 지역 학교 현장을 찾아 따뜻한 치유와 공감의 무대를 선사한다.
경기도교육청교직원복지센터는 교직원과 학생들의 정서적 안정과 마음건강 증진을 돕기 위한 '찾아가는 마음건강 문화복지공연' 사업을 전격 운영한다고 22일 밝혔다.
이날 의정부 송민학교에서 열린 첫 공연을 시작으로 오는 11월 24일까지 이어지는 이번 사업은 경기아트센터와의 긴밀한 협업을 바탕으로 추진된다.
지원 대상은 문화 혜택에서 소외되기 쉬운 경기 북부와 남부의 읍·면 지역 초·중·고등학교 및 특수학교 총 40개교를 엄선해 진행된다.
공연 프로그램은 학교 구성원들의 다양한 취향을 반영해 국악, 클래식, 대중음악, 뮤지컬, 크로스오버, 한국무용, 스트릿댄스, 월드뮤직 등 다채롭고 수준 높은 라인업으로 채워질 예정이다. 이를 통해 일선 학교 현장에 깊이 있는 문화예술 체험 기회를 제공할 방침이다.
한근수 경기도교육청교직원복지센터 관장은 "이번 문화예술 공연 체험이 학교 현장의 교직원과 학생들이 일상 속 스트레스를 해소하고 서로의 마음을 연결하는 따뜻한 공감의 시간이 되기를 바란다"며 "앞으로도 유관 지역사회 단체와 지속적으로 협력해 학교 현장을 든든히 지원하는 마음건강 케어 프로그램을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com