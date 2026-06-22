[내일날씨] 전국 대체로 맑음…서울 한낮 29도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 23일 중부지방 중심으로 맑겠다고 밝혔다
- 강원영동·남부·제주도는 구름 많고 제주도엔 새벽까지 비가 오겠다고 했다
- 아침 15~20도 낮 22~29도로 일교차 크고 미세먼지는 전국 '좋음' 수준을 보이겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 23일은 중부지방을 중심으로 전국이 대체로 맑을 전망이다.
22일 기상청에 따르면 오는 23일 한반도는 동해북부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠고 제주도는 아침까지 제주도남쪽해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받겠다.
중부지방을 중심으로 대체로 맑은 가운데 강원영동과 남부지방, 제주도는 구름이 많겠다. 제주도는 전날부터 이어진 비가 새벽까지 계속되겠다. 예상 강수량은 20~80mm다.
아침 최저기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲수원 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 22~29도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com