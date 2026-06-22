민형배 "동부·무안·광주 3청사 모두 주청사…균형운영 원칙"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 22일 동부·무안·광주 3극 체계 청사 운영 구상을 공식화했다
- 세 청사를 모두 주청사로 두고 기능을 분산해 특정 지역 쏠림을 막겠다고 밝혔다
- 동부는 산업경제, 무안은 시민주권 행정, 광주는 조정기능을 맡고 민 당선인은 순회 근무할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 통합특별시 청사를 동부·무안·광주 3곳으로 나눠 균형 운영하는 '3극 체계' 구상을 공식화했다.
양은숙 민 당선인 대변인은 22일 발표문을 통해 최근 제기된 청사 운용 논란과 관련해 "세 청사 모두를 주청사로 두고 기능을 분산하는 것이 원칙"이라고 밝혔다.
구상안은 인수위원회 검토와 시의회, 시도민 의견 수렴을 거쳐 확정될 예정이다.
통합특별시는 '전남광주통합특별시 설치 특별법'에 따라 동부·무안·광주 청사를 균형 있게 활용하도록 규정돼 있다. 당선인 측은 특정 지역에 기능이 집중되는 것은 통합 취지에 어긋난다는 점을 강조했다.
구상에 따르면 동부청사는 법적 주소지를 두는 방안이 검토되며 산업·경제 중심 기능을 맡는 성장 거점으로 역할이 설정됐다. 조직 개편 과정에서 기능 확대도 함께 논의된다.
무안청사는 시민주권 중심 청사로 운영된다. 기존 전남도청의 행정 역량을 바탕으로 생활 밀착 기능을 담당하고, 부시장 2명을 배치하는 방안도 마련됐다.
광주청사는 시 전반의 조정과 연계 기능을 맡는다. 정무 기능과 기관 운영 기능을 담당하는 축으로 설정됐다.
민 당선인은 세 청사를 순회 근무하며 기능 균형을 직접 점검할 계획이다. 향후 산업 여건 변화와 시도민 의견에 따라 청사 기능은 조정될 수 있으며 관련 사항은 조례와 의회 절차를 통해 결정된다.
ej7648@newspim.com