군포시 '지역보건의료계획 평가' 보건복지부 장관상 4년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 경기 군포시는 22일 지역보건의료계획 평가서
- 보건복지부 장관상 수상했다고 밝혔다.
- 군포시는 2023년부터 4년 연속 장관상 받았다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 보건복지부가 실시한 제8기 지역보건의료계획 평가에서 3차년도(2025년) 시행결과와 4차년도(2026년) 시행계획의 적절성을 인정받아 보건복지부 장관상을 수상했다고 22일 밝혔다.
시는 지난 2023년부터 2025년까지 최우수 지자체인 데 이어 올해도 우수 지자체로 선정되며 4년 연속 장관상을 수상하는 성과를 거뒀다.
제8기 지역보건의료계획은 지역사회의 건강 증진을 위해 수립되는 법정계획으로 보건복지부는 매년 이를 평가해 우수 지자체를 선정하고 있다.
시는 '함께 만드는 건강도시로 시민을 행복하게!'라는 비전을 바탕으로 감염병 대응, 마음건강 돌봄 체계 구축, 사전 예방적 건강관리 강화 등 4가지 추진전략을 세우고 지역보건사업에 힘쓰고 있다.
올해는 지역사회 기반의 돌봄 체계 강화를 중심으로 주민주도형 건강 증진 활동을 확대하고 65세 이상 어르신의 관리 체계를 강화하는 등 다양한 보건사업을 추진하고 있다.
김미경 군포시 보건소장은 "이번 수상은 시민과 지역사회의 협력이 만들어 낸 값진 결과"라고 말하며 "앞으로도 시민의 건강한 삶을 최우선으로 삼고 건강 격차 해소를 위한 정책을 적극적으로 펼쳐나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com