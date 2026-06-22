이귀순 광주시의원 "정부 20조원, 구체적 지원 계획 제시해야"

AI 핵심 요약beta
- 이귀순 광주시의원이 22일 전남광주통합특별시 재정지원 촉구 건의안을 대표 발의했다
- 정부가 약속한 20조원 재정 인센티브의 규모·방식·시기가 시행령에 반영되지 않았다고 지적했다
- 통합 초기 비용과 공항 이전·도시철도 건설 등에 국가 차원의 구체적 재정지원 대책 마련을 요구했다
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이귀순 광주시의원이 22일 정부의 행정통합 재정 인센티브 20조원에 대해 구체적인 지원 계획을 마련하라고 촉구했다.
이 의원은 제344회 임시회에서 '전남광주통합특별시 재정지원 촉구 건의안'을 대표 건의했다.
이 의원은 "전남광주통합특별시는 대한민국 최초 광역 행정 통합으로서 수도권 1극 체계를 극복하고 국가 균형 발전을 실현하는 새로운 모델"이라고 소개했다.
또한 "지역 소멸 위기에 대으하고 미래 성장 능력을 확보하기 위한 역사적 선택이기도 하다"고 언급했다.
이 의원은 "정부가 통합 추진 과정에서 4년간 5조원씩 총 20조원 규모의 재정 지원을 약속한 바 있다"고 강조했다.
그러나 "최근 특별법 시행령이 의결됐음에도 불구하고 재정 지원 규모와 방식, 지원 시기에 대한 구체적인 내용은 바영되지 않았다"며 "통합특별시 출범을 앞둔 지금까지고 명확한 지원 계획이 제시되지 않고 있다"고 아쉬움을 토로했다.
이 의원은 "특별시는 통합 초기 비용을 부담한 채 출범해야 하며, 광주 군 공항 이전, 도시철도 2호선, 광주~나주 도시철도 건설 등 추진을 위해서도 국가 차원의 재정 지원이 절실하다"고 말했다.
그러면서 "정부와 국회가 약속한 재정 지원 대책을 마련해 통합 특별시가 안정적으로 출발할 수 있도록 해야 한다"고 당부했다.
bless4ya@newspim.com