연금공단, 카카오엔터프라이즈와 AI 인프라 협력…고성능 GPU 자원 확보

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단은 22일 카카오엔터프라이즈와 인공지능 인프라 협력 업무협약을 체결했다.
- 양측은 GPU 서버 구축·카카오클라우드 활용 등 인공지능 인프라 설계부터 운영까지 전 과정에서 협력한다.
- 국민연금은 인공지능 서버 전용 특화 구역을 완공해 GPU 수용 능력과 안정성을 강화하고 인공지능 서비스 개발에 속도를 낼 계획이다.
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단(연금공단)이 카카오엔터프라이즈와 손을 잡고 인공지능(AI) 서비스 활성화를 위한 고성능 그래픽처리장치(GPU) 자원 확보에 본격적으로 나선다.
연금공단은 22일 카카오엔터프라이즈와 '인공지능 서비스 관련 인프라 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 지난 3월 국민연금과 카카오가 체결한 '인공지능 기반 공공 서비스 혁신 및 업무 전환에 관한 양해각서'의 연장선이다. 두 기관은 인공지능 인프라 설계부터 운영까지 전 과정에 걸쳐 협력할 예정이다.
주요 협약 내용은 ▲인공지능 환경 구현을 위한 GPU 서버 구축 및 기술 지원 ▲카카오클라우드 인공지능 플랫폼 활용 ▲인공지능 모델 테스트 및 실증 환경 조성 ▲공공 분야 전문성을 기반으로 한 제도적·행정적 지원 등이다.
아울러 국민연금은 인공지능 서비스의 안정적인 운영을 위한 기반 시설 마련도 함께 추진하고 있다. 지난 16일에는 고성능 GPU 가동에 필요한 전력, 냉각 시설을 갖춘 '인공지능 서버 전용 특화 구역'을 완공해 GPU 서버 수용 능력과 안정성을 한층 강화했다. 이 시설은 국가핵심기반시설로 지정돼 있는 국민연금 정보통신기술(ICT) 센터에 조성됐다.
이원주 카카오엔터프라이즈 대표는 "전 국민의 데이터를 다루는 국민연금의 인공지능 혁신은 안정적인 인프라가 필수적으로 자사의 기술력을 바탕으로 적극 지원하겠다"고 했다.
김성주 이사장은 "카카오엔터프라이즈와의 파트너십을 통한 GPU 자원 확보는 민관 협력을 통한 적극 행정 사례"라며 "이를 기반으로 국민이 체감할 수 있는 인공지능 서비스 개발에 박차를 가하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com