남주혁·노윤서, 궁에 깃든 저주 쫓는다…'동궁' 첫 스틸 공개

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 22일 시리즈 '동궁' 첫 스틸을 공개했다
- 귀신잡이 구천과 궁녀 생강이 동궁의 저주를 추적한다
- 왕과 아들, 귀의 세계를 둘러싼 미스터리가 긴장감을 더한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '동궁'이 첫 보도스틸을 공개하며 베일에 싸인 궁중 미스터리의 서막을 열었다.
티저 예고편 공개 이후 전 세계 시청자들의 '핫'한 반응을 불러일으키며 웰메이드 시리즈의 탄생을 예고한 '동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 현실 세계와 귀의 세계를 오가는 독보적인 세계관과 서사, 배우들의 연기 시너지가 뜨거운 기대를 자아내고 있다.
그런 가운데 공개된 보도스틸은 아름답고 음산한 궁에서 펼쳐질 미스터리한 사건에 궁금증을 더한다. 먼저 영안군(조단)을 품에 안은 왕의 모습이 눈길을 끈다. 아들을 끌어안은 그의 얼굴엔 절박함과 함께 찰나의 두려움이 스치지만, 구천을 무릎 꿇린 그에게선 서늘한 위압감이 느껴진다. 저주와 귀신을 믿지 않는 왕이 '귀신잡이' 구천을 궁으로 불러들인 까닭은 무엇일지, 이들 사이에 어떤 이야기가 얽혀 있을지 호기심을 자극한다.
왕의 명을 받은 구천은 궁녀 생강과 함께 궁을 둘러싼 저주와 미스터리를 추적하기 시작한다. 목에 밧줄을 두른 채 연못으로 걸어 들어가는 구천과 활시위를 당기는 생강의 강렬한 모습은 단번에 시선을 사로잡는다. 특히 귀의 세계 속 구천은 현실 세계에서와 달리 매서운 눈빛으로 극의 긴장감을 끌어올린다. 구천을 둘러싼 붉은 기운과 섬뜩한 분위기는 그가 넘나들 미스터리한 시공간, '귀의 세계'에 호기심을 더한다. 여기에 어딘가에서 들리는 소리에 집중한 생강의 모습도 포착되어, 귀신의 소리를 들을 수 있는 생강이 현실 세계에서 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모은다. 한편, 왕의 침소를 휘감은 검은 덩굴과 귀의 세계로 넘어가기 위해 연못가에 선 구천, 생강의 모습은 심상치 않은 사건의 서막을 예고한다. 궁을 장악한 저주와 그 비밀에 다가서는 이들의 이야기에 귀추가 주목된다.
넷플릭스 시리즈 '동궁'은 7월 17일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.
moonddo00@newspim.com