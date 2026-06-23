[인터뷰] 서울시의장 후보 강동길 "의회 견제 복원…의원 중심 의회 만들겠다"

"강한 의회, 의원 개인 활동이 살아나야

초선 비롯 개인 의정 활동 적극 뒷받침

상임위 강화·열린 의장실 플랫폼 역할

조례·법 다루는 경쟁력 있는 의장 후보"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 강동길 서울시의회 의원(3선·성북 3선거구)이 12대 서울시의회 의장 선거에 출마하며 "오세훈 시장을 견제할 수 있는 실력과 전략적 리더십을 갖춘 의장"을 강조했다.

강 의원은 의회의 본질적 역할인 견제와 균형을 복원하고 의원 개개인의 역량을 뒷받침하는 '힘이 되는 의장'이 되겠다는 구상을 밝혔다.

강 의원은 23일 뉴스핌과 인터뷰에서 "오세훈 시장이 보수 진영의 대권주자로 부상한 상황에서 시의회의 제대로 된 견제가 반드시 필요하다"며 "의회의 견제가 약해질 경우 시민 삶보다 정치적 행보가 우선될 수 있다"고 지적했다.

12대 서울시의장에 출마한 강동길(3선·성북 제3선거구) 의원은 23일 뉴스핌과 인터뷰에서 "오세훈 시장을 견제할 수 있는 실력과 전략적 리더십을 갖춘 의장"을 강조했다. [사진=강동길 의원실]

강 의원은 "견제를 제대로 하기 위해서는 실력과 전략적 리더십이 필수"라며 "시민에게 책임 있는 의회를 만들기 위해 출마를 결심했다"고 의장 출마 이유를 말했다.

강 의원은 차기 의장의 역할로 '의원 중심 의회'를 제시했다. 그는 "의회가 강해지려면 의원 개개인의 의정활동이 살아야 한다"며 "의장은 앞에 나서기보다 뒤에서 지원하는 역할을 해야 한다"고 했다.

이를 위해 상임위원회 기능 강화를 핵심 과제로 꼽았다. 그는 "상임위가 실질적으로 작동해야 정책 검증과 대안 제시가 가능하다"며 "의원들이 전문성을 발휘할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

또 '열린 의장실' 구상을 통해 의원 지원 시스템을 강화하겠다고 밝혔다. 의장실을 일종의 소통 플랫폼으로 운영해 의원들이 자유롭게 지역 현안과 공약을 공유하고 이를 체계적으로 지원하는 구조를 만들겠다는 구상이다.

특히 초선 의원 지원 필요성을 강조했다. 그는 "초선 의원들은 지역과 의정활동을 병행하는 데 어려움이 크다"며 "의장실이 직접 지원체계를 구축해 실질적인 도움을 제공하겠다"고 강조했다.

자신의 강점으로는 법무사 출신 경력을 바탕으로 한 입법 전문성과 전략적 사고를 꼽았다. 그는 "조례와 법을 다루는 실력에서 경쟁력이 있다"며 "합리적이고 전략적인 판단으로 의회를 운영할 수 있다"고 말했다.

강 의원은 성균관대 법과대학 법학과를 나와 법무사로 활동하며 법과 행정을 두루 경험해온 인물이다. 10대·11대·12대 서울시의원에 당선되며 내리 3선을 했다.

10대 때 기획경제위원회 부위원장과 행정자치위원, 예산결산특별위원회 부위원장, 원내 수석부대표, 정책부대표를 지냈다. 11대 전반기에는 주택공간위원, 후반기에는 도시안전건설위원장을 맡았다.

12대 서울시의장에 출마한 강동길 의원은 23일 뉴스핌과 인터뷰에서 의회의 본질적 역할인 견제와 균형을 복원하고 의원 개개인의 역량을 뒷받침하는 '힘이 되는 의장'이 되겠다고 밝혔다. [사진=강동길 의원실]

다음은 강동길 서울시의원과의 인터뷰 일문일답.

-서울시의회 의장에 출마한 이유는.

▲6·3 지방선거에서 정원오 민주당 시장 후보가 당선됐으면 이번 서울시의회 의장 선거에서도 협치가 우선적인 이야기가 됐을 것이다. 시의회 의장이 당적을 보유하게 되는데, 그런 상황에서 야당인 국민의힘의 오세훈 시장이 당선돼 보수의 대권 주자로 부상한 상황이다.

의회가 제대로 된 견제를 하지 않으면 안 된다. 오 시장을 한 5년 이상 보고 있는데 제대로 된 견제가 있지 않으면 서울 시민의 삶이 우려된다. 누가 조금 더 견제를 잘할 것인가를 놓고 고민한 것이다. 실력도 있어야 하고 여러 가지 전략적 리더십이 있어야 제대로 된 견제, 시민들로부터 책임 있는 의회를 만들 수 있지 않겠는가 하는 생각에 출마를 결심하게 됐다.

-민주당이 80석으로 압도적 승리를 했다. 의장이 된다면 어떻게 견제와 균형을 맞출 생각인지.

▲서울시의회의 기준점은 시민의 삶이다. 시민의 삶을 기준으로 해서 시민의 삶에 도움이 되는 것은 당연히 당을 떠나서 협조해야 한다. 또 의원들이 지역에서 치열한 경쟁을 뚫고 선거를 통해 들어왔다. 그러면 의원들이 공약한 부분들도 지켜줘야 한다.

그래서 의원들에게 힘이 되는 의장이 되고 싶다. 다만 시민의 삶과 관계없이 본인의 대권 가도를 위한 길, 대표적으로 '감사의 정원'이라든지 '한강버스' 문제라고 생각한다. 물론 오 시장은 한강버스를 출퇴근용 대중교통으로 규정을 해놓고 계속 재정적 지원을 뒷받침하고 있다. 계속 적자가 나고 있는 회사다.

그런 것은 이번에 우리 시의회가 제대로 들여다봐야 한다. 11대 의회 때는 다수당과 오 시장이 같은 당이라서 그것을 깊게 못 들여다 봤다. 당시 민주당은 워낙 소수였다. 하지만 이제 12대 시의회는 민주당이 3분의 2 의석수를 점하고 있다. 의회 차원에서 제대로 절차가 지켜졌는지, 예산은 제대로 지원됐는지를 한번 짚어볼 필요가 있다.

-의장이 지녀야 할 가치관이나 덕목이 있다면.

▲의원 개개인에게 힘이 되는 의장이 되고 싶다. 자리를 위한 자리가 있는 게 아니고 의회가 강하려면 의원 개개인이 의정 활동을 제대로 해야만 의회가 강하다. 그래서 그것을 뒷받침해 줄 수 있는 그런 자질과 역량을 갖춘 사람이 의장이 돼야 한다.

-이전 의회에서 아쉬웠던 부분이 있다면. 이번 의회에서 꼭 이루고자 하는 것이 있는지.

▲지난 11대 의회 때 시민의 삶과 관련된 많은 좋은 조례들이 폐기됐다. 좋은 조례들에 정치적 이념을 덮어 씌워서 폐기하거나 수정하거나 이런 문제가 있었다. 그런 것은 다시 한번 전면적으로 검토해야 한다. 대표적인 것은 학생인권조례와 교통방송(TBS)이다. 시민 삶과 직결된 지역화폐도 골목형 민생 경제를 살리는 중요한 문제다. 그게 민주당의 이념이라고 해서 오 시장은 거의 제로화했다. 그런 부분들은 바로 잡아야 된다.

또 하나는 의회가 어느 순간 의원 중심의 의회가 된 게 아니고 의장 중심의 의회가 됐다. 의회가 제대로 된 힘을 기르려고 하면 의원 개개인이 제대로 된 실력 있는 의정 활동을 해야 한다. 그러기 위해서는 상임위원회 기능이 중요하다. 상임위 기능을 강화해야 한다. 정말로 일하는 의원들을 뒤에서 지원해 주는 역할을 해야 한다. 의원들한테 힘이 되는 의장이 되고 싶다.

그러기 위해서 '열린 의장실'을 구현하려고 한다. 늘 열려 있는 의장실로서 플랫폼 역할로 만들어 누구든지 와서 자기의 지역 현황, 공약에 대해 공유하고 의장실에서 이를 직접 챙기는 그런 의장실이 돼야 한다. 특히 재선 이상 의원들은 노하우가 있어 상임위 활동과 더불어 지역 현안을 직접 챙길 수 있는데 초선은 그럴 수가 없다. 지역도 열심히 다녀야 하고 현안도 챙겨야 하는데 집행부에서 그걸 도울 수 있는 시스템이 제대로 갖춰져 있지 않으면 굉장히 힘들다. 최소한 의장실에서 챙길 수 있는 지원책의 시스템을 만들겠다.

-6명이 시의장 후보자로 거론된다. 선수 위주 선출 전례가 깨졌다는 말이 나오는데.

▲3선으로서 5선, 4선 선배 의원과 함께 출마하게 돼 마음이 무거운 건 사실이다. 관례가 지켜지면 좋겠지만 사실상 이렇게 될 수밖에 없었던 나름의 이유는 있었을 것이다. 3선이 4명씩이나 후보자로 나왔다는 것은 5선과 4선에 대한 여러 가지 생각들이 있었을 것이다. 무엇보다도 오 시장이 당선됨으로써 2년 뒤 총선, 4년 뒤에 대권을 보며 오 시장은 열심히 뛸 것이다. 민주당이 의회다운 역할을 하지 못하면 안 된다. 제대로 된 견제, 실력 있는 견제와 균형을 할 수 있는 사람이 의장이 돼야 한다.

그래야 시민 삶을 우선적으로 챙길 수 있다. 이번에 시장 선거 때도 봤지만 안전에 대해서는 약간 소홀히 하는 경향이 있었다고 생각한다. 시민의 안전보다 중요한 게 있는가. 시민 삶의 질을 높이는 것도 중요한 문제다. 이런 것들보다 다른 것이 더 우선됐을 때 강한 견제를 해야 한다.

-강동길 의원만의 강점은.

▲저는 법무사였다. 법무사로서 조례라든가 법을 볼 줄 아는 실력적인 면에서는 조금 더 앞서 있다고 생각한다. 그동안 재선을 지내면서 주변 의원과 사람들로부터 합리적이고 전략적 사고를 하는 사람이라는 평가를 많이 들었다. 오 시장을 가장 강하게 견제할 수 있고 시민들에게 책임 있고 신뢰받는 의회를 이끌 수 있는 사람이 강동길이라고 자부한다.

필요할 땐 강한 견제를 하고 시민들로부터 책임을 지고 신뢰받는 의회가 돼야 한다. 집행부에 당당하고 떳떳하게 이야기할 수 있어야 한다. 그 누구보다도 청렴한 의원 생활을 해왔다. 강동길이 의장 후보자로서 가장 적합하지 않나 생각한다.

seo00@newspim.com