대전시교육청, IB 후보학교 6곳 인증 준비 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 22일 IB 후보학교 워크숍을 열었다
- 후보학교 6개교가 인증 절차·운영 기준을 점검했다
- 교육청은 컨설팅·연수로 IB 정착을 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 IB 프로그램 후보학교의 공식 인증 절차를 앞두고 학교별 운영 체계 정비에 나선다.
대전시교육청은 22일 '2026년 IB 프로그램 후보학교 대상 워크숍'을 개최한다고 밝혔다.
이번 워크숍은 IB 후보학교가 공식 인증을 준비하는 과정에서 필요한 절차와 운영 기준을 이해하고 학교 현장의 실행 역량을 높이기 위해 마련됐다.
워크숍에는 대전화정초, 회덕초, 대전변동중, 대전대성고, 서대전고, 서일고 등 IB 프로그램 후보학교 6개 교의 학교관리자와 코디네이터, 업무 담당 교원 등이 참석한다.
참석자들은 학교별 IB 운영 체계 구축 방향과 후보학교 단계에서 준비해야 할 인증 절차를 공유하며 향후 운영 방안을 점검할 예정이다.
이날 강사로는 IB 한국사업개발부 강윤경·강리엘 매니저가 참여한다. 이들은 IB 본부의 공식 인증 절차와 운영 기준, 후보학교가 갖춰야 할 주요 준비 사항 등을 설명한다.
대전시교육청은 IB 프로그램 운영학교 확대를 통해 학생 참여형 탐구 수업과 서술형·논술형 평가를 강화하고 있다. 후보학교 단계부터 컨설팅과 연수를 지원해 학교 현장에 IB 프로그램이 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는다는 방침이다.
김용옥 대전시교육청 교육정책과장은 "이번 워크숍은 후보학교 교원들이 IB 프로그램의 철학과 인증 절차를 깊이 이해하고 학교 운영 역량을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 학교 현장과 긴밀히 협력해 IB 프로그램이 미래 교육 혁신의 새로운 전환점으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com