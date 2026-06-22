산업부, 조선 산단 3곳 AI 전환 거점화…K-조선 공급망 경쟁력 높인다

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 22일 대불·명지녹산·군산 산단을 제조AI 전환 거점으로 묶어 조선 공급망 AI화를 추진했다.
- 세 산단은 공통 인프라·AI 검색엔진·시뮬레이션·품질관리 모델 구축으로 조선 전반 AI 전환과 공급망 경쟁력 제고를 도모했다.
- 산업부는 M.AX 카라반으로 AI 기업·제조기업 매칭을 확대해 K-조선 경쟁력과 5극3특 지역성장의 기반을 마련하겠다고 밝혔다.
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대불·명지녹산·군산 산단 연계 협력 방안 논의
AI 조선 공급망 구축해 5극3특 성장 거점 육성
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 조선 산업단지 3곳(대불·명지녹산·군산)을 제조 AI 전환(M.AX) 거점으로 이어서 인공지능(AI) 조선 공급망 확대에 본격적으로 속도를 낸다.
산업부는 22일 목포에서 대불·명지녹산·군산 산업단지 MINI 얼라이언스 합동 간담회를 개최했다고 밝혔다.
산업부는 개별 산단 중심의 제조 AI 전환을 조선업 공급망 전반으로 확대해 5극3특 지역성장의 핵심 거점으로 육성할 계획이다.
◆ 조선 공급망 산단 3곳, AI 전환 거점으로 연결
이날 행사에는 제조기업과 AI 기업, 대학, 연구기관, 지방정부 관계자들이 참석했다. 참석자들은 조선업 M.AX 추진 전략과 산단 간 연계 방안을 논의했다.
조선산업은 대표적인 공급망 산업으로 대형 조선소부터 중·소형 조선소, 기자재 기업, 협력업체까지 유기적으로 연결돼 있다.
먼저 대불산단은 국내 주요 조선해양 클러스터이고, 군산산단은 중·소형 선박 중심의 해양모빌리티 제조 거점이다. 명지녹산산단은 국내 조선기자재 기업의 약 60%가 집적된 최대 기자재 클러스터로 꼽힌다.
산업부는 대형 조선, 중·소형 조선, 기자재 산업의 강점을 연결할 계획이다. 이를 통해 조선업 전반의 AI 전환을 가속화하고 공급망 경쟁력을 높인다는 방침이다.
이날 행사에서 대불산단은 제조데이터와 AI 모델 활용을 위한 조선 분야 공통 인프라 구축 방안을 발표했다.
명지녹산산단은 설계·제조·관리를 지원하는 조선업 특화 AI 검색엔진 개발 계획을 제시했고, 군산산단은 설계 시뮬레이션과 제조 품질관리 AI 모델 개발 계획을 발표했다.
◆ AI 기업·제조기업 매칭…M.AX 카라반도 진행
간담회 이후 김정관 산업부 장관은 'M.AX 카라반' 현장을 찾았다. 김 장관은 AI 공급기업과 제조기업 간 협력 사례를 살펴보고 현장에서 애로사항을 청취했다.
M.AX 카라반은 AI 도입을 희망하는 제조기업과 AI 솔루션 공급기업을 연결하는 프로그램으로, 지역 산업단지의 AI 활용 확산을 지원하기 위해 운영되고 있다.
이날 행사에는 14개 AI 공급기업과 50여명의 제조기업 관계자가 참석했다. 이들은 기술 상담과 기업 간 매칭을 진행했다.
김 장관은 "조선산업은 대·중·소형 조선소와 기자재 기업이 함께 움직이는 대표적인 공급망 산업이자 지역경제의 핵심 산업"이라고 강조했다.
이어 "세 거점 산단이 데이터와 AI 모델을 공동으로 활용하는 AI 조선 공급망을 구축하겠다"며 "K-조선 경쟁력을 높이고 5극3특 지역성장의 실질적 기반으로 만들겠다"며 포부를 드러냈다.
gkdud9387@newspim.com