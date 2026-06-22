메드팩토, 바이오 USA 참가…백토서팁·MP010 글로벌 협력 모색

AI 핵심 요약beta
- 메드팩토가 22일 바이오 USA에 참가해 협력 발굴에 나섰다.
- 기술이전·공동연구·투자유치 등 파트너링을 추진했다.
- 백토서팁·MP010을 소개하며 임상 협력을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메드팩토가 세계 최대 바이오 행사인 바이오 USA에 참가해 기술이전과 공동연구 등 글로벌 협력 기회 발굴에 나선다.
혁신신약 개발 기업 메드팩토는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)'에 참가한다고 22일 밝혔다.
메드팩토는 행사 기간 글로벌 제약사와 바이오텍, 연구기관, 투자사 등을 대상으로 전략적 파트너링 활동을 진행할 예정이다. 이를 통해 기술이전과 공동연구, 투자유치 등 다양한 협력 가능성을 모색한다는 계획이다.
회사는 사전에 예약된 약 50건의 미팅을 통해 항암제 후보물질 '백토서팁'의 희귀암 임상 개발 현황과 신규 파이프라인 'MP010'의 전임상 결과 및 향후 임상 개발 전략을 소개할 예정이다.
특히 MP010은 종양미세환경(TME)을 표적하는 차세대 TGF-β 타깃 파이프라인으로, 올해 하반기 임상시험 진입을 앞두고 있다. 회사는 향후 항체약물접합체(ADC) 등 다양한 항암제와의 병용요법 개발도 추진하고 있어 이번 행사에서 글로벌 기업들과 협력 가능성을 논의할 계획이다.
메드팩토는 백토서팁을 비롯한 주요 파이프라인의 임상·전임상 데이터가 축적된 만큼 글로벌 파트너사들과 보다 구체적인 사업 협력 방안을 논의할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
메드팩토 관계자는 "각 파이프라인의 임상 또는 전임상 데이터가 충분히 축적된 만큼 그동안 지속적으로 협의해 온 해외 제약사들과 실질적인 협력 방안을 도출하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
한편 메드팩토는 최근 국가신약개발사업단(KDDF)의 '2026년 국가신약개발사업 우수 과제 프로그램' 지원 기업으로 선정돼 이번 바이오 USA 참가를 위한 사전 컨설팅과 등록 비용을 지원받았다.
바이오 USA는 미국 바이오협회(BIO)가 주관하는 세계 최대 규모의 바이오 산업 행사다. 올해 행사에는 전 세계 80여 개국에서 약 2만 명의 제약·바이오 업계 관계자가 참석할 예정이다.
sykim@newspim.com