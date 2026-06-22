韩元贬值"双刃剑"：旅游业受益 民生负担加剧

纽斯频通讯社首尔6月22日电 在韩元持续贬值背景下，韩国正吸引越来越多外国游客到访，旅游消费规模不断扩大。不过，汇率走弱在推动旅游业增长的同时，也加剧了国内输入性通胀压力，韩国经济面临旅游市场繁荣与民生负担上升并存局面。

【插图=AI生成】

韩国银行（央行）经济统计系统数据显示，本月截至19日，以银行间市场下午3时30分收盘价计算，韩元兑美元平均汇率为1521.4韩元。这是自亚洲金融危机时期的1998年2月以来近28年来的高位水平，也高于全球金融危机期间2009年3月1453.3韩元的月均水平。

分析指出，本轮韩元贬值并非完全由美元走强所推动。当前美元指数总体维持在100以下水平，但韩元仍持续走弱。市场认为，韩美利差、中东地区局势不确定性、海外投资增加以及部分外资流出韩国资本市场等因素共同对韩元形成压力。

与此同时，韩元贬值显著提升了韩国作为旅游目的地的价格竞争力。

韩国观光公社（旅游发展局）发布的《2026年4月韩国旅游统计》显示，今年4月来韩外国游客达到202.7860万人次，同比增长18.8%，恢复至2019年同期水平的124%。今年1月至4月，累计来韩外国游客约677万人次，同比增长21.4%，创下同期历史最高纪录。

外国游客消费规模也同步扩大。数据显示，今年4月外国游客银行卡消费金额约为1.9万亿韩元，创单月历史新高；今年前4个月累计消费金额约为6.0997万亿韩元，同比增长22.6%。

业内认为，对美国、欧洲等地区游客而言，韩元贬值降低来旅游和购物成本，提高消费能力和旅游吸引力。

韩国旅游业界预计，2026年全年来韩外国游客人数有望达到2036万人次，同比增长8.7%，史上首破2000万人次。

然而，韩元贬值带来的积极效应并未惠及所有群体。今年以来，高汇率叠加国际油价上涨持续推高韩国进口成本。

韩国银行发布的数据显示，今年3月以韩元计价的进口物价指数达到169.38，较前一个月上涨16.1%，创亚洲金融危机以来最大单月涨幅。

同时，5月份消费者物价指数（CPI）同比上涨3.1%，高于4月份的2.6%，达2024年3月以来最高水平，也略高于市场预期。韩国银行预计，今年下半年消费者物价涨幅将维持在3%左右，核心通胀率约为2.6%。

经济界认为，韩元持续贬值正形成一种"结构性双重效应"。一方面韩国旅游业受益于外国游客增加和消费扩张；另一方面进口成本上升推动物价上涨，加重普通家庭生活负担。如何在促进旅游和消费增长的同时稳定物价，已成为韩国经济面临的重要课题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社