국가공무원 민간경력 5‧7급채용 경쟁률 18대 1…233명 선발에 4190명 지원

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 22일 민간경력자 채용 경쟁률을 18대1이라고 밝혔다
- 올해 선발은 233명으로 전년보다 48% 늘었고 지원자는 4190명으로 27% 증가했다
- 7급 박물관 분야 132대1 등 최고 경쟁률 기록했으며 필기시험은 7월 18일 실시된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 국가공무원 민간경력자 5·7급 채용시험 경쟁률이 18대 1을 기록했다.
인사혁신처는 2026년도 국가공무원 민간경력자 일괄채용시험 원서 접수 결과 233명 선발에 총 4190명이 지원했다고 22일 밝혔다.
올해 선발 예정 인원은 지난해 157명보다 48% 늘어난 233명이며, 지원자는 지난해 3304명보다 27% 증가했다. 이에 따라 경쟁률은 지난해 21대 1에서 올해 18대 1로 소폭 하락했다.
직급별로는 5급이 63명 모집에 944명이 지원해 15대 1, 7급은 170명 모집에 3246명이 지원해 19.1대 1의 경쟁률을 나타냈다.
가장 높은 경쟁률을 기록한 분야는 7급 문화체육관광부 학예연구사 직렬의 '박물관(근현대사) 관련 교육 개발·운영 및 교류·협력' 분야로, 1명 모집에 132명이 지원해 132대 1의 경쟁률을 보였다.
5급에서는 과학기술정보통신부 시설사무관 직렬의 '연구개발특구 개발 및 관리' 분야가 1명 모집에 59명이 지원해 59대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다.
지원자 평균 연령은 36.6세로 지난해(37.0세)와 비슷한 수준이었다.
연령대별로는 30대가 2398명(57.2%)으로 가장 많았고, 이어 40대 1119명(26.7%), 20대 513명(12.2%), 50세 이상 160명(3.8%) 순으로 나타났다.
여성 지원자는 2343명으로 전체의 55.9%를 차지해 지난해(51.8%)보다 비중이 증가했다.
필기시험은 오는 7월 18일 실시되며, 시험 장소는 7월 10일 국가공무원채용시스템을 통해 공고될 예정이다.
김성훈 인사처 차장은 "공직의 매력 등을 적극적으로 알려 민간의 우수한 현장 전문가들이 공직에 관심을 갖게 된 것 같다"며 "필기시험이 안전하고 공정하게 치러질 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com