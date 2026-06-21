전남도, '청책대동회 바란'서 통합특별시 20조 활용 논의

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 20일 청책대동회 바란을 열어 통합특별시 재정 운용과 발전 전략을 논의했다.
- 정부 재정지원금 20조 활용 위해 시민 제안 플랫폼인 20조 시민공동체 포럼을 운영하며 주요 정책 제안을 공유했다.
- 참석자들은 차세대 반도체·스마트팜·바이오 등 전략을 논의하며 시민 주도 공론장 확대와 지방정부 새 모델 정착 필요성을 강조했다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 정부 재정지원금 20조 원의 활용 방향을 시민과 공유하며 정책 공론화에 나섰다.
전남도는 20일 도청 소공연장에서 '청책대동회 바란'을 열고 통합특별시 재정 운용과 지역 발전 전략을 논의했다고 21일 밝혔다.
행사에는 강위원 경제부지사를 비롯해 20조 시민공동체 포럼 위원과 시도민 등 300여 명이 참석했다.
'20조 시민공동체 포럼'은 정부 지원금 활용 방안을 시민이 직접 제안하는 참여형 플랫폼으로 현재 1만 명 이상이 참여하고 300건이 넘는 정책 제안이 접수됐다.
이날 행사에서는 포럼 추진 경과와 함께 2028년 G20 정상회의 유치 추진 상황, 기업유치 전담 조직 운영 성과, 디지털 브로셔 등 통합특별시 미래 전략이 공유됐다.
특히 차세대 반도체 거점 조성, 개방형 스마트팜 연금 프로젝트, 글로벌 바이오 수출 전략, 농촌 편의점 거점화 등 주요 제안을 놓고 토론이 이어졌다. 포럼을 행정 중심에서 민간 주도형 시민 정책 플랫폼으로 확대하는 방안도 논의됐다.
참석자들은 통합특별시 비전과 정책 방향을 시민이 직접 제안하고 공유하는 점에 의미를 부여했다. 한 정책위원은 다양한 분야의 혁신 아이디어를 논의한 점을 긍정적으로 평가했고 지역 기업인은 자유로운 의견 교환이 가능한 공론의 장 확대 필요성을 언급했다.
강위원 경제부지사는 "시민 제안이 통합특별시 성공의 핵심 동력"이라며 "지방정부의 새로운 모델로 자리 잡을 수 있도록 관심과 참여를 당부한다"고 말했다.
한편 '바란'은 시도민 누구나 참여해 정책을 논의하는 소통 행사로 지난해 9월 이후 다섯 차례 개최됐으며 누적 1200여 명이 참여했다.
ej7648@newspim.com