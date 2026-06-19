경기도교육청미디어교육센터·수원문화재단, 학생 미디어 역량 강화 '맞손'

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19일 학교미디어교육 활성화 및 저변 확대를 위한 업무협약 체결

교육 자원·문화예술 기반 연계…현장 중심 미디어 체험 및 실습 공동 추진

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미디어교육센터가 지역사회와의 협력을 통해 인공지능(AI) 시대에 발맞춘 디지털 시민 양성과 학생들의 미디어 역량 강화에 나선다.

경기도교육청미디어교육센터는 센터에서 수원문화재단과 학교미디어교육 활성화 및 미디어교육 저변 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청미디어교육센터는 19일 센터에서 재단법인 수원문화재단과 학교미디어교육 활성화 및 미디어교육 저변 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 하미진 경기도교육청미디어교육센터장과 곽도용 수원문화재단 대표이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 보유하고 있는 교육 자원과 문화예술 기반을 연계해 경기도 교육공동체의 미디어교육 기회를 확대하고 학생들의 미디어 역량을 강화하는 데 힘을 모으기로 약속했다.

특히 향후 양 기관의 시설과 장비를 적극 활용해 현장 중심의 미디어 체험교육을 제공하는 한편 미디어교육 내실화를 위한 교육 및 현장실습 등 다양한 공동 과제를 발굴해 추진할 예정이다.

하미진 경기도교육청미디어교육센터장은 "이번 협약은 학교와 지역사회가 함께 학생들의 미디어 역량을 키워가는 의미 있는 출발점"이라며 "인공지능 시대를 살아갈 학생들이 변화하는 미디어 환경 속에서 주체적으로 소통하고 표현할 수 있도록 현장 중심의 미디어교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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