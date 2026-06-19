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李대통령 "트럼프와 북핵 대화 가장 길게 나눠…비핵화 단기·중기·장기로 가야"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령은 19일 트럼프와 G7에서 북핵 대화를 길게 나눴다.
  • 북한 핵무기 보유 전 조치 미흡을 두고 트럼프와 공감대를 이뤘다.
  • 이 대통령은 북핵 중단·관리부터 단계적 비핵화로 가자고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"다른 나라 대하는 방식으로 접근하면 안돼"
"핵, 해외 반출 하지 않는 것 만으로도 이익"

[서울=뉴스핌] 박찬제 신정인 조승진 기자 = 이재명 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 북한의 핵 문제에 대해 가장 길게 이야기를 했다고 19일 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑을 통해 "트럼프 대통령과는 공식 만찬을 비롯해 여러 계기로 허심탄회한 대화를 나눴다"며 "에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 일부러 만찬 자리에 저와 트럼프 대통령을 가까이 앉혀줬다"고 설명했다.

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 트럼프 "북한이 핵무기 보유 전에 조치했어야"

이 대통령은 "먼저 (G7 정상들의) 공동 사진 촬영을 위해 만났는데 그 자리에서 '북한 문제가 어떻게 돼 가느냐'고 트럼프 대통령이 물어봤다"며 "트럼프 대통령의 핵심은 북한의 핵무기를 보유하기 전 단계에서 가능한 조치를 했어야 하는데, 그걸 하지 못해서 아쉽다고 하더라"고 말했다.

이 대통령은 "저는 지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제에 접근하면 안 된다는 점을 말했고, 트럼프 대통령도 동의했다"며 "북한에 대해서는 일률적인 처리가 불가능하다는 것이다. 우리 정부 판단으로 북한은 일정 숫자 이상의 핵무기를 이미 보유한 것 같고, 10~20개의 핵물질을 계속 생산 중인 것 같다"고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 "북한은 또 소위 투발 수단, (핵물질을) 옮기고 떨어뜨리는 수단으로 단거리, 중거리도 있고 대륙간탄도미사일 개발도 거의 마지막 단계"라며 "이런 상태에서 (북한 핵 문제를) 원론적인 이야기를 하면 접근이 불가능하다"고 강조했다.

이 대통령은 "단기적으로는 추가 핵물질을 개발하지 않고 중단하는 것과 핵물질을 해외에 반출하지 않는 것만 해도 국제 사회에 이익"이라며 "방치하면 계속 악화된다"고 짚었다.

이 대통령은 "북한이 체제 유지에 필요한 것을 초과하는 분량의 핵물질을 보유하게 되면 핵 반출 요구가 커질 것"이라며 "그러면 실질적으로 위험한 상황이지 않겠냐고 말했고, 트럼프 대통령도 이 점에 대해서 동의했다"고 말했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

◆ 트럼프, 북한 비핵화에 "충분히 고민해 보겠다"

이 대통령은 "그런 상황을 더 이상 진척되지 않도록 중단시키는 것을 단기 목표로 하겠다는 것이고, 비핵화 역시 포기하지 말되, 당장이 아니라 단기, 중기, 장기로 가자고 했다"며 "서로 신뢰가 쌓이면 핵무기 유지·관리 비용이 엄청 들어서 체제에 위협이 없다는 생각이 들게 만들어서 비핵화로 가면 되지 않겠냐는 말을 긴 시간 동안 설명했다"고 했다.

이 대통령은 "트럼프 대통령도 충분히 고민해 보겠다는 말을 했다"고 덧붙였다.

아울러 이 대통령은 트럼프 대통령으로부터 '미국 군함 10척을 빠르게 건조해 줄 수 있냐'는 의사를 전달받았다고 한다. 이 대통령은 "당연히 가능하고 최선을 다하겠다고 답했다"고 말했다.

이 대통령은 "트럼프 대통령과 조선을 포함한 호혜적인 협력 방안에 대해 뜻을 같이했다"며 "트럼프 대통령은 한미 협력, 한미일 협력의 중요성을 말했고, 저도 그 점에 공감을 표명했다"고 했다.

pcjay@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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