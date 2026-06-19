경남도, 신규원전 연계 5조 경제효과 기대…글로벌 시장 진출 기반 마련

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경남 원전 기자재 제작 참여 경제 효과

신규 고용 창출·유지보수 수요 지속 발생

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 정부의 신규 원전 부지 선정이 약 14년 만에 이뤄지면서 경남 지역 원전 산업 전반에 대규모 생산 유발 효과가 예상된다.

경남도는 정부가 대형 원전 2기를 경북 영덕군에, 소형모듈원전(SMR) 1기를 부산 기장군에 각각 건설하기로 결정함에 따라 도내 원전 기업의 기자재 제작 참여 등을 포함해 5조 원 이상의 경제 효과가 발생할 것으로 전망된다고 19일 밝혔다.

경남도가 지난 17일 신규원전 건설부지로 대형원전 2기 경북 영덕군, 소형모듈원전(SMR) 1기 부산 기장군이 선정됨에 따라 경남 원전산업에 기자재 제작 참여 등으로 5조 원 이상의 경제효과가 발생할 것으로 기대된다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

이번 부지 선정은 2012년 9월 이후 약 13년 9개월 만이다. 정부의 원전 활용 기조에 따라 관련 산업 육성 정책이 본격화되는 계기가 될 것으로 도는 내다봤다.

경남은 두산에너빌리티와 협력 중소기업 180여 개사가 밀집한 국내 최대 원전 산업 집적지다. 원전 주기기와 단조품, 특수용접 등 핵심 제조 역량을 갖추고 있다.

도는 신규 원전 3기 건설 과정에서 주기기 제작과 기자재 공급을 중심으로 도내 기업 수주 규모가 5조 원 이상에 이를 것으로 분석했다. 이에 따라 매출 증가와 신규 고용 창출 등 산업 전반에 파급 효과가 확산될 것으로 예상했다.

원전 건설 이후에도 운영 기간 동안 유지보수와 기자재 교체 수요가 지속되면서 관련 산업 생태계 유지에도 영향을 미칠 것으로 봤다.

도는 정부의 원전 확대 및 SMR 육성 정책에 맞춰 산업 경쟁력 강화 지원을 이어갈 방침이다. SMR 혁신 제조 국산화 기술개발, 생산·검증 기반 구축, 전문 인력 양성, 금융 및 수출 지원 등을 단계적으로 추진한다는 계획이다.

이를 통해 도내 기업의 SMR 공급망 참여를 확대하고 수주 경쟁력을 높여 글로벌 시장 진출 기반을 마련한다는 구상이다.

이미화 산업국장은 "이번 신규 원전 건설은 대형 원전에서 SMR로 전환되는 과정에서 발생할 수 있는 일감 공백을 보완하는 역할을 할 것"이라며 "동시에 SMR 기술 경쟁력 확보의 기반이 될 것으로 본다"고 말했다.

news2349@newspim.com