K팝 팬덤·외국인 관광객 잡는다…더현대 서울, K컬처 페어 개최

다음달 12일까지 'WHAT'S YOUR K-TASTE' 진행…팝업·굿즈·체험 행사 마련

하츠투하츠·에이티즈 팝업 운영…외국인 대상 할인·경품 프로모션도 전개

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대백화점 더현대 서울이 K팝과 K푸드, K패션, K뷰티 등을 아우르는 K콘텐츠 체험 공간으로 변신한다. 글로벌 팬덤과 외국인 관광객을 겨냥해 쇼핑과 문화 경험을 결합한 콘텐츠 경쟁력을 강화하는 모습이다.

현대백화점은 오는 20일부터 다음달 12일까지 더현대 서울에서 K콘텐츠 페어 'WHAT'S YOUR K-TASTE'를 진행한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 고객 취향에 맞춰 다양한 K콘텐츠를 즐길 수 있도록 기획됐다.

더현대 서울 글로벌 K콘텐츠 페어. [사진=현대백화점 제공]

글로벌 팬덤을 겨냥한 K팝 팝업스토어도 열린다. 지하 1층 아이코닉 행사장에서는 오는 23일부터 다음달 1일까지 SM엔터테인먼트 소속 걸그룹 하츠투하츠의 유통사 최초 팝업스토어를 운영한다. 5층 팝업스튜디오에서는 오는 26일부터 다음달 5일까지 보이그룹 에이티즈의 미니 14집 발매 기념 팝업스토어를 선보인다.

캐릭터와 굿즈, K뷰티·리빙 콘텐츠도 함께 마련됐다. 지하 2층에서는 SNS 인기 캐릭터 안경만두의 유통사 최초 팝업스토어가 열리고, 5층에서는 전통색 기반 수제물감 체험 브랜드 에브랩의 첫 오프라인 팝업스토어가 진행된다. 4층에서는 현대백화점 뷰티 편집숍 비클린이 K뷰티 브랜드 마이인스테이 팝업스토어를 열고 전통 패키지 디자인의 디퓨저 컬렉션을 공개한다.

외국인 고객을 위한 프로모션도 진행된다. 행사 기간 6층 글로벌 라운지를 찾은 외국인 고객에게는 참여 브랜드 추가 할인과 사은품 혜택이 담긴 바우처를 제공한다. 서울관광재단과 함께 SNS 이벤트도 열어 숙박권, VIP 라운지 입장권, F&B 이용권 등을 경품으로 증정한다. 현대백화점 관계자는 "쇼핑과 함께 차별화된 K컬처를 경험할 수 있도록 다채로운 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com