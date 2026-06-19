경기도, 용인서 '전세사기 피해자를 위한 권리구제 법률 안내 교육' 실시

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피해자들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 교육과 지원을 확대할 예정

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 20일 용인시 기흥구 구갈다목적복지관 다목적강당에서 '전세사기 피해자를 위한 권리구제 법률 안내 교육'을 실시한다고 19일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 이번 교육은 전세사기 피해자들이 민사·형사 절차와 관련 지원제도를 쉽게 이해하고 권리를 적극적으로 행사할 수 있도록 돕기 위해 경기도가 대한변호사협회 법률구조재단과 협력해 마련한 과정이다.

교육 내용은 ▲민사소송 및 강제집행 절차▲형사 고소 등 대응 방법▲전세사기 피해 관련 권리구제 절차 기본 이해 등을 포함한다.

특히 교육에서는 피해자들이 필요로 하는 구체적인 실무 대응 전략이 집중적으로 다뤄지며 내용증명 발송 방법, 지급명령 활용, 배당요구 절차, 우선매수권 행사 등 피해 회복 가능성을 높이는 실질적인 방안이 안내될 예정이다.

전세사기 피해자 및 권리구제 절차에 관심 있는 도민은 누구나 참여할 수 있으며 모든 강의 종료 후 참석자들의 궁금증을 해결하기 위한 1대 1 질의응답 시간도 마련된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "전세사기 피해는 법적 권리 회복이 중요한 사안"이라고 밝혔으며 "피해자들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 교육과 지원을 확대할 예정이다"고 덧붙였다.

1141world@newspim.com