한국관광공사, 전남 서남권 8개 지자체와 관광협의체 발족

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사 광주전남지사는 18일 전남 서남권 8개 지자체와 테마형 관광거버넌스 협의체를 발족했다
- 협의체는 해양관광 자원을 활용해 지역 연계형 특화 콘텐츠를 발굴하고 관광상품 기획·판매까지 공동 추진하는 전문가 워킹그룹이다
- 공사는 인접 시·군을 유닛형으로 묶어 상품을 기획하고 지자체 및 플랫폼과 협력해 지속 가능한 지역관광 협력 모델을 만들겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사 광주전남지사는 18일, 전남 서남권 8개 지자체 및 유관기관과 함께 광역관광 콘텐츠 발굴 및 활성화를 도모하기 위해 '전남 서남권 테마형 관광거버넌스 협의체'를 발족했다.
8개 지자체 유관기관은 강진군문화관광재단, 목포문화재단, 신안군관광협의회, 영암문화관광재단, 완도해양치유관리공단, 장흥축제관광재단, 진도군관광협의회, 해남문화관광재단이 참여했다.
협의체는 전남의 해양관광 자원을 활용한 지역 연계형 특화 콘텐츠와 테마를 발굴하고, 관광상품 기획과 판매까지 공동으로 추진하는 전문가 워킹그룹이다. 운영방식은 지역 내 광역관광 활성화를 위해 인접 3개 시·군을 하나로 묶은 유닛형이다. 강해영(강진·해남·영암), 해완진(해남·완도·진도), 목신해(목포·신안·해남) 등 지역 조합별 상품을 기획하고, 국내 여행 플랫폼 및 지자체와 공동으로 관광상품 기획전을 진행하는 등 콘텐츠 발굴부터 상품화까지 연계할 예정이다.
공사 박정웅 국민관광본부장은 "지역관광 활성화를 위해서는 인근 지역간의 유기적인 협력과 연계가 매우 중요하다"라며, "이번 협의체가 지역을 연결하는 지속 가능한 협력 모델이 될 수 있도록 지자체 및 유관기관과 적극 협력하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com