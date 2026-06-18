골프존문화재단, 전북 고창군 취약계층 위해 1000만원 상당 생필품 지원

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존문화재단이 전북 고창군 취약계층 지원에 나섰다.

골프존문화재단(이사장 김영찬)이 '골프존 이웃사랑 행복나눔'의 일환으로 16일 전북 고창군 취약계층 250세대에 1000만원 상당의 생필품을 전달했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존문화재단이 16일 고창군청에서 '2026 골프존 이웃사랑 행복나눔' 후원식을 개최했다 박광국 골프존카운티 선운 지배인, 심덕섭 고창군수, 박영준 골프존문화재단 팀장(왼쪽부터)이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=골프존문화재단] 2026.06.18 iaspire@newspim.com

골프존문화재단이 2021년부터 6년째 이어가고 있는 '골프존 이웃사랑 행복나눔'은 골프존문화재단이 주최하고 각 지역의 시·군청 및 자원봉사센터 등의 공동 주관 아래 경제적 어려움을 겪는 이웃들에게 생필품을 지원하는 사회공헌 활동이다.

16일 고창군청에서 진행된 후원식은 박영준 골프존문화재단 팀장, 심덕섭 고창군수, 박광국 골프존카운티 선운 지배인 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 재단이 마련한 생필품 키트는 장기간 보관 가능한 간편식 등으로 구성됐으며, 고창군청 사회복지과를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.

골프존문화재단 김영찬 이사장은 "골프존문화재단은 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 매월 생필품을 지원하고 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들과 함께하며 지역사회에 희망과 행복을 전하는 데 최선을 다할 것"이라고 전했다.

고창군청 사회복지과 오수목 과장은 "매년 고창군 취약계층 지원에 앞장서 주시는 골프존문화재단에 감사드린다"며 "앞으로도 민관이 협력해 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다.

골프존문화재단은 전국 곳곳에서 취약계층을 위한 생필품 지원 사업 '골프존 이웃사랑 행복나눔'을 지속하고 있다. 오는 23일 경남 사천시에 이어 30일에는 전북 무주군에서도 지원을 이어갈 예정이다.

한편, 골프존문화재단은 2010년 설립 이후 문화·예술 후원과 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다. 이러한 공로를 인정받아 2017년 대한민국 자원봉사대상 기업 부문 '대통령 표창'을 수상하고, 2022년에는 문화체육관광부 장관 표창장을 수상했다.

iaspire@newspim.com