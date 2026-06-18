경과원, '공정채용 우수기관' 최초 인증 획득

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한국경영인증원 총 877점 받아 최초 인증 기준 700점 크게 웃돌아

채용 과정 공정성·투명성 공식적으로 인정 받아

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 한국경영인증원(KMR)으로부터 '공정채용 우수기관' 최초 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.

인증 후 기념촬영 모습. [사진=경과원]

이날 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '2026년 상반기 공정채용 우수기관 인증 수여식'에서 채용 과정의 공정성과 투명성을 공식적으로 인정받았다는 게 경과원 관계자의 설명이다.

경과원은 이번 평가에서 총 877점을 획득해 최초 인증 기준인 700점을 크게 웃돌았다. 특히 채용운영 부문에서 93.8%, 채용성과 부문에서 97.6%의 높은 득점률을 기록하며 전반적으로 우수한 평가를 받았다.

경영진의 공정채용 실천 의지와 체계적인 채용절차 운영 직무 중심 평가체계 등이 높은 평가를 받은 것으로 나타났다. 경과원은 채용 전 과정에 블라인드 채용을 적용하고 국가직무능력표준(NCS) 기반 직무역량 평가를 운영해 왔다.

경과원은 앞으로도 채용 전 과정의 공정성과 투명성을 높이고 직무능력 중심 채용체계를 지속 강화해 신뢰받는 채용문화 정착에 힘쓴다는 계획이다.

김현곤 경과원장은 "공공기관의 경쟁력은 공정한 인사와 채용에서 시작된다"며 "이번 인증을 계기로 도민이 신뢰할 수 있는 채용문화를 더욱 공고히 하고 공정과 청렴의 가치를 실천하는 기관으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com