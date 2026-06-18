K-비만약 '에페' 출시 앞둔 한미약품, 평택 생산기지 경쟁력 소개

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평택 바이오플랜트서 애널리스트 IR 개최

연간 2000만 도즈 생산 가능

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 지난 12일 국내 증권사 애널리스트 20여 명을 초청해 평택 바이오플랜트에서 기업설명회(IR)를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 설명회에는 심병화 한미약품 성장지원부문장(부사장), 김세권 평택제조센터장(상무), 양준혁 신제품개발센터 RA팀장(이사) 등이 참석해 바이오의약품 생산 역량과 글로벌 공급 체계를 소개하고 주요 바이오 신약 파이프라인의 사업화 현황을 공유했다.

한미약품 심병화 성장지원부문장(부사장)이 12일 평택 바이오플랜트에서 열린 국내 증권사 애널리스트 초청 기업설명회(IR)에서 인사말을 하고 있다. [사진=한미약품]

심병화 부사장은 "혁신 비만 치료제 에페글레나타이드의 하반기 출시를 앞두고 한미의 생산 역량과 기술 기반을 소개하게 돼 뜻깊다"며 "평택 바이오플랜트는 연구개발 성과를 글로벌 시장의 사업화로 연결하는 핵심 허브이자 차세대 신약 상업화를 견인할 전략적 생산기지"라고 말했다.

애널리스트들은 한미약품의 사업 현황과 함께 평택 바이오플랜트의 생산 설비, 품질 시스템, 글로벌 공급 체계에 대한 설명을 듣고 제조시설을 둘러봤다. 참석자들은 바이오의약품 생산 공정 전반과 대규모 설비 운영 경험, 글로벌 시장 공략을 위한 운영 전략 등에 관심을 보였다고 회사 측은 설명했다.

위해주 한국투자증권 연구원은 "글로벌 제약사와의 협업을 통해 축적한 역량이 생산시설 전반에 체계적으로 반영돼 있다"며 "롤베돈의 미국 식품의약국(FDA) 승인과 정기 실사를 통해 검증된 품질 시스템, 연간 2000만 도즈 규모의 생산능력을 확인할 수 있었다"고 말했다.

평택 바이오플랜트는 연간 최대 2000만 개 규모의 프리필드시린지(PFS)를 생산할 수 있는 바이오의약품 생산시설이다. 미국 FDA 기준에 부합하는 의약품 제조·품질관리 기준(cGMP)을 갖추고 있다.

현재 이 시설에서는 글로벌 파트너사가 개발 중인 대사이상관련지방간염(MASH) 치료제 후보물질의 임상용 제품 생산을 비롯해 호중구감소증 치료제 롤론티스(미국 제품명 롤베돈), 하반기 출시 예정인 GLP-1 계열 비만·대사질환 치료제 에페글레나타이드 등의 생산이 이뤄지고 있다.

롤베돈은 2022년 미국 출시 이후 성장세를 이어가고 있으며 누적 매출은 3000억원에 육박한다. 한미약품은 지난해 9월 중동 제약사 타북과 공급 계약을 체결했으며 현지 허가 획득 이후 완제품 수출에 나설 예정이다.

에페글레나타이드는 올해 초 멕시코 제약사 산페르와 독점 유통 계약을 체결했다. 한미약품은 국내 허가를 기반으로 현지 허가 절차를 추진하고 있으며 중남미와 중동, 동남아시아 등 추가 진출도 검토하고 있다.

김세권 평택제조센터장은 "평택 바이오플랜트는 최대 2만5000리터 규모의 미생물 배양기와 전문 인력, 운영 시스템을 갖춘 생산기지"라며 "차세대 비만·대사질환 치료제를 비롯한 혁신 신약의 상업화를 뒷받침할 생산·품질 체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com