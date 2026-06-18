진에어, 8월 18일부터 인천~옌타이 노선 재운항

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 18일 인천~옌타이 노선 정기편을 8월 18일부터 재개한다고 밝혔다
- 18일부터 24일까지 인천~옌타이 노선 항공운임 15% 할인하며 9만5700원부터 판매한다
- 30일까지 예매 고객에 수하물 5kg 추가 제공하고 다낭·나트랑·푸꾸옥 노선도 23일까지 최대 15% 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 진에어가 8월 18일부터 인천~옌타이 노선의 정기편 운항을 재개한다고 18일 밝혔다. 주 7회 운항하는 이 노선은 인천국제공항에서 오후 2시 45분에 출발해 약 1시간 30분 후 현지 시각 오후 3시 15분에 도착한다. 귀로는 현지에서 오후 4시 30분에 출발해 오후 6시 50분 인천공항에 도착한다.
진에어는 6월 18일부터 24일까지 항공운임 15% 할인 행사를 진행한다. 할인 대상은 10월 24일까지 운항하는 항공편이며, 편도 총액 9만5700원부터 구매 가능하다. 무료 위탁 수하물은 기본 15kg이 제공된다.
6월 30일까지 홈페이지와 모바일 앱에서 항공권을 구매하는 고객에게는 위탁 수하물 5kg이 추가로 제공돼 총 20kg까지 짐을 부칠 수 있다. 고객은 항공권 결제 시 사전에 다운로드한 쿠폰을 활용하면 된다.
옌타이는 중국 산둥반도의 해안 도시로 봉래각 등 관광지와 와이너리, 골프 코스 등이 있다.
한편 진에어는 인천과 부산에서 출발하는 다낭, 나트랑, 푸꾸옥 노선에 대해서도 23일까지 최대 15% 운임 할인 행사를 진행한다.
yuniya@newspim.com