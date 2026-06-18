진에어, 8월 18일부터 인천~옌타이 노선 재운항

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 진에어가 8월 18일부터 인천~옌타이 노선의 정기편 운항을 재개한다고 18일 밝혔다. 주 7회 운항하는 이 노선은 인천국제공항에서 오후 2시 45분에 출발해 약 1시간 30분 후 현지 시각 오후 3시 15분에 도착한다. 귀로는 현지에서 오후 4시 30분에 출발해 오후 6시 50분 인천공항에 도착한다.

진에어는 6월 18일부터 24일까지 항공운임 15% 할인 행사를 진행한다. 할인 대상은 10월 24일까지 운항하는 항공편이며, 편도 총액 9만5700원부터 구매 가능하다. 무료 위탁 수하물은 기본 15kg이 제공된다.

진에어, 8월 18일 인천~옌타이 노선 재운항.[사진=진에어]

6월 30일까지 홈페이지와 모바일 앱에서 항공권을 구매하는 고객에게는 위탁 수하물 5kg이 추가로 제공돼 총 20kg까지 짐을 부칠 수 있다. 고객은 항공권 결제 시 사전에 다운로드한 쿠폰을 활용하면 된다.

옌타이는 중국 산둥반도의 해안 도시로 봉래각 등 관광지와 와이너리, 골프 코스 등이 있다.

한편 진에어는 인천과 부산에서 출발하는 다낭, 나트랑, 푸꾸옥 노선에 대해서도 23일까지 최대 15% 운임 할인 행사를 진행한다.

yuniya@newspim.com