올해 첫 폭염특보 발효…행안부, 광주 찾아 폭염 대책 점검

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금남로 쿨링로드·쿨링포그 운영 실태 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 올해 첫 폭염특보 발효와 함께 본격적인 무더위가 시작되자 폭염 저감시설과 취약계층 보호대책 점검에 나섰다.

행정안전부는 19일 광주광역시 동구를 방문해 폭염 대응 상황을 점검한다고 18일 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 점검은 18일 올해 첫 폭염특보가 발효되는 등 전국적으로 무더위가 시작됨에 따라 폭염 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.

김용균 행정안전부 자연재난실장은 먼저 각종 행사와 집회가 자주 열리는 광주 금남로를 찾아 열 식힘 도로(쿨링로드)와 물 안개 분사장치(쿨링포그) 운영 상황을 점검한다.

김 실장은 시민과 차량 통행이 많은 지역의 온도를 낮추기 위해 설치된 시설들이 정상적으로 작동하는지 확인하고, 시민들이 폭염을 피하는 데 도움이 될 수 있도록 철저한 시설 관리를 당부할 예정이다.

행정안전부는 어르신 등 폭염 취약계층 보호대책 추진 상황도 함께 점검한다. 특히 광주 동구는 고향사랑기부제로 조성한 기금을 활용해 쪽방촌 주민들에게 에어컨과 냉장고를 지원하는 등 폭염 취약계층 보호 사업을 추진하고 있다.

김용균 자연재난실장은 "올여름 첫 폭염특보 발령을 시작으로 본격적인 무더위가 우려되는 만큼, 정부는 폭염 피해를 줄이기 위한 대책이 현장에서차질 없이 이행되도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"며 "또한, 취약 계층 보호 등을 위한 지역별 우수사례가 전국으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com