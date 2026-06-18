디밀, 비드콘 2026서 피처드 크리에이터 5인 선정

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 크리에이터 IP 기업 디밀은 소속 크리에이터 가비, 재유, 인보라, 도영도영이, 김무비가 미국 캘리포니아주 애너하임 컨벤션센터에서 열리는 '비드콘 2026(VidCon 2026)'의 피처드 크리에이터(Featured Creator)로 선정됐다고 밝혔다.

비드콘은 디지털 콘텐츠 크리에이터와 플랫폼, 브랜드가 참여하는 행사로, 올해는 6월 25일부터 27일까지 개최된다.

피처드 크리에이터는 비드콘 주최 측이 콘텐츠 활동과 플랫폼 내 영향력 등을 기준으로 선정한다. 선정된 크리에이터에게는 행사 부스 운영과 공식 프로그램 참여 기회 등이 제공된다.

이번에 선정된 크리에이터는 가비, 도영도영이, 재유, 인보라, 김무비 등 5명이다. 이들의 유튜브 채널 구독자 수는 총 334만명 규모다.

디밀은 이번 행사에서 뷰티 브랜드 AHC와 협력해 재유, 인보라, 김무비의 참가를 지원한다고 설명했다.

또한 행사 기간 동안 코스알엑스(COSRX), 닥터멜락신(Dr.Melaxin), AHC, 메디힐(Mediheal), 토리든(Torriden) 등 20여 개 브랜드가 참여하는 K뷰티 전시관 '밀리언즈 서울(Millions Seoul)'을 운영할 예정이다.

이헌주 디밀 대표는 "크리에이터와 브랜드가 함께 글로벌 행사에 참여하는 협력 모델을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=디밀]

whitss@newspim.com