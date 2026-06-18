SCL헬스케어, 대사증후군 예측 유전자 기술 미국 특허

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혈중 세라마이드 고발현 위험군 조기 진단 가능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SCL헬스케어가 대사증후군 및 혈중 세라마이드 고발현 위험군을 조기에 예측하고 진단할 수 있는 유전자 마커 기술에 대해 미국 특허를 취득했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 대사증후군과 제2형 당뇨병의 근본 원인으로 인슐린 저항성이 지목된다. 최근 연구에 따르면 생리활성 물질인 세라마이드가 인슐린 신호 전달계를 직접 억제해 대사 질환을 유발하는 핵심 원인으로 밝혀지고 있다. 혈중 세라마이드가 과다 생성될 경우 심혈관 질환과 대사 질환을 일으키는 위험 인자가 된다.

회사는 이번 미국 특허를 획득한 기술은 전장유전체연관성분석(GWAS)을 통해 발굴한 12개의 단일염기다형성(SNP) 마커를 활용한다고 설명했다. 복합적인 만성질환으로 발전하기 전 초조기에 유전자 검사만으로 개인의 대사증후군 발병 위험을 예측할 수 있다. 질환에 직접적인 영향을 미치는 세부 세라마이드 유형까지 세밀하게 타깃팅해 환자 개개인의 유전적 원인에 따른 정밀 진단이 가능하다.

[사진=SCL헬스케어]

SCL헬스케어 관계자는 "해당 기술은 임상 현장 및 검사 센터에서 즉시 활용 가능한 대사증후군 조기 예측 및 진단 키트, 건강검진 센터와 연계한 위험 예측 서비스, 신약 임상시험 시 특정 유전형을 가진 환자를 선별하는 동반진단 바이오마커 등으로 응용될 수 있다"고 밝혔다.

한편 SCL헬스케어는 데이터기반 정밀의료를 표방하는 SCL사이언스의 자회사로 활발한 연구개발을 진행 중이다. 최근 혈소판 기반 다중 암 조기진단 기술과 난소암 동반진단 HRD 검사 기술 등을 잇따라 발표하고 있다.

nylee54@newspim.com