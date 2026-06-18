[인사] 중소벤처기업진흥공단

◇ 1급 승진(5명)
▲경영지원실 최준영 ▲기업평가・데이터실 정병옥 ▲기업금융처 조양동 ▲대출관리실 조수정 ▲제조AI지원처 김수영
◇ 2급 승진(7명)
▲감사실 오승엽 ▲기획조정실 이성임 ▲융합금융처 윤지현 ▲인력지원처 염정현 ▲창업지원처 김철민 ▲수도권금융업무지원실 안성일 ▲뉴델리글로벌비즈니스센터 이재경
◇ 3급 승진(10명)
▲안전관리실 조현덕 ▲경영지원실 윤석만 ▲ICT운영실 심영석 ▲기업금융처 김경록 ▲지역혁신사업처 노태경 ▲탄소중립지원센터 김수연 ▲서울서부지부 박명화 ▲세종지역본부 박초롱 ▲대구지역본부 장유준▲베이징글로벌비즈니스센터 최경철
◇ 부서장 발령(20명)
▲전략성과실 황호연 ▲기획조정실 최준영 ▲경영지원실 노상균▲기금관리실 모혜란 ▲ICT운영실 나승국 ▲재도약성장처 서성규▲온라인수출처 이용순 ▲연수사업처 위성우 ▲지역혁신사업처 조우주 ▲서울지역본부 최민수 ▲인천지역본부 황덕근 ▲경기동부지부 안용태▲경기서부지부 김영호 ▲강원지역본부 이상훈 ▲세종지역본부 정지창▲광주지역본부 정연욱 ▲전남지역본부 윤영회 ▲경북지역본부 노경민▲부산동부지부 문진언 ▲대구경북연수원 심찬보
rang@newspim.com