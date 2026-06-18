부산교육청, 유치원·어린이집 '언어문화다양성' 시범 운영

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생활·예술·놀이문화 프로그램 운영

유아 문화적 감수성 및 포용성 증진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 언어·문화 배경이 다양한 유아 증가에 대응해 누리과정 연계 교육 기반 조성에 나섰다.

시교육청은 유아 대상 언어문화다양성 교육 시범사업을 추진한다고 18일 밝혔다.

부산시교육청이 언어·문화 배경이 다양한 유아 증가에 대응해 누리과정 연계 교육 기반 조성에 나섰다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

시교육청은 지난 5월 공모를 통해 공립유치원 2곳, 사립유치원 1곳, 어린이집 3곳 등 총 6개 기관을 시범기관으로 선정했다. 선정 기관에는 프로그램 운영과 자원봉사자 활용에 필요한 예산을 지원한다.

시범기관은 각 기관의 여건에 따라 생활문화(의·식·주), 예술문화(음악·미술·춤), 놀이문화(소통·협력·참여) 중 하나 이상을 선택해 프로그램을 운영한다.

유아가 일상과 놀이를 통해 문화적 경험을 쌓고 문화적 감수성과 포용적 태도를 기를 수 있도록 하는 취지다.

시교육청은 교원 연수와 함께 학부모·대학생 등 자원봉사자 교육도 병행한다. 전문기관과 협력해 교육자료와 운영 사례집을 개발·보급하고 우수 사례를 발굴해 현장 확산을 추진할 계획이다.

김석준 교육감은 "다양한 언어와 문화에 대한 경험은 서로를 이해하고 존중하는 세계시민의 출발점"이라며 "유아들이 일상과 놀이 속에서 자연스럽게 다양성을 경험하며 더불어 살아가는 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com