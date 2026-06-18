토마토시스템, 제조업 DX 시장 본격 진출

AI 기반 솔루션으로 레거시 시스템 현대화 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= UI·UX 개발 플랫폼 전문기업 토마토시스템이 제조업 디지털 전환(DX) 시장 공략을 본격화한다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 웹 UI 자동 변환 솔루션 '엑스컨버터(eXConverter)', AI 기반 자동 UI·UX 개발 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)', 소스 분석·테스트 자동화 솔루션 '아이큐봇(AIQBot)' 등을 통해 스마트 팩토리, 반도체, 건설 등 제조 현장의 디지털 혁신을 지원할 방침이다.

엑스빌더6는 제조업체들이 노후 레거시 시스템을 웹 표준 기반 환경으로 전환하고 스마트 팩토리를 구축하는 과정에서 활용되고 있다. 토마토시스템은 최근 대우건설의 건설 현장 관리 플랫폼 '바로콘 시스템' 고도화 사업을 수행하며 10년 이상 운영된 노후 시스템을 HTML5 기반의 최신 웹 환경으로 전환해 사용성과 운영 효율성을 높였다.

이 프로젝트 이후 유사한 고민을 안고 있는 제조기업들의 관심이 높아지고 있으며, 특히 액티브X(ActiveX) 기반 시스템을 유지하는 기업들 사이에서 엑스컨버터를 통한 신속한 시스템 전환과 엑스빌더6를 활용한 현대화 수요가 증가하는 추세다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

토마토시스템의 솔루션은 이미 제조 현장에서 검증되고 있다. 스마트 팩토리 솔루션 기업 미라콤아이엔씨는 생산관리시스템(MES)에 토마토시스템의 기술을 적용했으며, 반도체 장비 기업 테스(TES)는 복잡한 제조 공정 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 관련 솔루션을 활용하고 있다.

토마토시스템은 생성형 AI 기술을 접목해 개발 생산성 혁신에 나서고 있다. 엑스빌더6 아이젠을 통한 화면 설계 및 소스 코드 생성 효율화와 아이큐봇의 테스트 자동화 기능이 시너지를 내며 개발 전 과정의 생산성을 극대화하고 있다. 개발 초기 단계부터 운영·유지보수에 이르기까지 AI 기반 자동화를 제공함으로써 구축 기간 단축과 기업의 총소유비용(TCO) 절감 효과를 동시에 기대할 수 있다.

토마토시스템 관계자는 "제조업은 데이터의 활용과 가시성이 핵심 경쟁력으로 작용하는 산업"이라며 "공공과 금융권에서 축적한 기술력과 안정성을 바탕으로 스마트 팩토리, 반도체, 건설 등 다양한 산업 현장의 디지털 혁신을 지원하고 있다"고 말했다. 이어 "이미 다수의 제조 현장에서 검증을 마친 만큼 기업들이 DX를 통해 생산성과 경쟁력을 높일 수 있도록 맞춤형 기술 지원을 지속해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com