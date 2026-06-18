韩央行行长警示通胀"二次传导效应" 加息预期升温

纽斯频通讯社首尔6月18日电 韩国银行（央行）行长申铉松17日表示，应高度警惕高油价和高汇率引发的通胀"二次传导效应"。他指出，若相关冲击进一步影响企业定价行为和通胀预期，并导致物价上涨形成恶性循环，货币政策干预可能面临滞后风险。

图为韩国银行（央行）行长申铉松17日在央行总部举行记者会。【图片=纽斯频通讯社DB】

申铉松当天在央行举行的"物价稳定目标运行情况检查"记者会上表示，高油价和高汇率带来的成本压力不仅会直接推升物价，还可能通过影响企业价格制定和市场通胀预期，进一步扩大物价上涨压力。

他说，近期国际油价回落、韩元汇率趋于稳定值得关注，但市场价格短期波动较大，政策制定更应着眼于中长期经济走势和潜在通胀风险。

韩国央行当天发布的分析报告显示，对俄乌冲突前后物价变化情况的研究发现，国际原油价格上涨后，石油类产品价格通常会立即受到影响；约6个月后，相关成本压力开始向工业制品等非能源商品扩散，并持续约一年时间。

央行认为，尽管近期受美国与伊朗达成停火协议影响，国际油价回落，但此前累积的成本上涨压力仍可能在今年下半年继续向消费领域传导，对整体物价形成支撑。

此外，央行还指出，半导体和信息技术（IT）行业特别绩效奖金发放以及工资上涨趋势扩散也可能成为推动通胀上行的重要因素。

申铉松表示，与此前主要由成本因素推动物价上涨不同，当前需求端因素对通胀的影响正在增强，包括工资增长和特别奖金发放在内的收入增长，可能较今年5月货币政策会议期间对物价形成更大的上行压力。

央行预计，今年下半年韩国消费者价格指数（CPI）涨幅将维持在3%左右，核心通胀率预计处于2%中后段水平，并认为明年通胀压力仍将在相当长一段时间内持续存在。

对于市场有关央行可能一次性加息0.5个百分点的猜测，申铉松表示，目前市场环境与此前讨论大幅加息时期存在差异。当时债券收益率和汇率均处于较高水平，而当前情况已有所变化。

他强调，央行不会因短期市场波动而轻易改变政策方向。有关利率政策问题将在7月金融货币委员会货币政策会议前进行充分讨论，并向市场作出说明。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社