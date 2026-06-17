[KLPGA] 김민솔 시즌 3승 도전, 인카금융 더헤븐 마스터즈 19일 개최

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=올 시즌 첫 다승을 달성한 '슈퍼루키' 김민솔과 '디펜딩 챔피언' 노승희 등이 우승 경쟁에 나선다.

'인카금융 더헤븐 마스터즈'가 오는 19일부터 21일까지 사흘간 경기도 안산에 위치한 더헤븐 컨트리클럽(파72/6,726야드)에서 막을 올린다.

'인카금융 더헤븐 마스터즈'는 서울에서 가장 가까운 바다를 품은 명문 골프 코스를 보유한 더헤븐리조트와 올해부터 새롭게 주최사로 합류한 국내 대표 GA(보험대리점) 기업 인카금융서비스㈜가 공동 주최한다. 지난 2022년 코스닥 상장 이후 종합 금융그룹으로 도약하며 업계의 주목을 받고 있는 인카금융서비스㈜의 합류로 더욱 풍성한 부상과 다채로운 즐길 거리가 가득한 특별한 무대가 될 것으로 기대를 모은다.

이번 대회에는 총 120명의 정상급 선수들이 출전해 우승 트로피를 향한 양보 없는 경쟁을 펼친다. 먼저 지난해 연장 접전 끝에 우승 트로피를 품에 안은 노승희(25,리쥬란)가 타이틀 방어전에 나선다.

노승희는 "지난해 연장 끝에 우승한 기억이 여전히 생생하다. 더헤븐CC는 언듈레이션이 있고 러프가 길어서 페어웨이를 지키는 것이 우선이다. 그린 경사도 심한 편이라 핀과 같은 단에 공을 보낼 수 있도록 세컨드 샷의 정교한 거리감에 집중하겠다."면서 "지난주를 기점으로 샷 감과 퍼트 감이 올라오고 있다. 디펜딩 챔피언으로서 작년의 좋은 흐름을 살려 타이틀 방어를 목표로 최선을 다하겠다."고 덧붙였다.

직전 대회이자 올 시즌 첫 메이저 대회인 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'에서 우승하며 상금, 웰컴저축은행 대상포인트, 신인상 포인트, K랭킹까지 모두 선두로 올라선 김민솔(20,두산건설 We've)은 내친김에 2주 연속 우승에 도전한다. 매 대회 다른 우승자가 탄생하는 치열한 경쟁 속에서 홀로 다승(2승)을 거둔 김민솔이 이번 주 시즌 3승 고지를 선점할지 기대를 모은다.

김민솔은 "지난주 우승에 이어 2주 연속 우승에 도전할 수 있는 기회가 생겨 감사하다. 시즌 초반부터 좋은 성적으로 여러 부문 선두에 올라 기쁘지만, 아직 시즌이 많이 남은 만큼 현재 순위에 만족하지 않고 꾸준한 경기력을 보여 드리고 싶다."고 입을 연 뒤 "첫 다승에 안주하지 않고 한 샷 한 샷 집중해서 이번 대회 역시 우승 경쟁을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다."는 각오를 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김민솔이 14일 경기도 양주 레이크우드CC에서 열린 한국여자오픈에서 우승한 뒤 트로피를 들고 기뻐하고 있다. [사진=대회조직위] 2026.06.14 iaspire@newspim.com

김민솔 외에도 올 시즌 1승씩을 기록 중인 김민선7(23,대방건설), 서교림(20,삼천리), 이예원(23,메디힐), 방신실(22,KB금융그룹), 유현조(21,롯데), 임진영(23,대방건설)도 다승의 영광을 차지하기 위해 출사표를 던졌다. 아직 올 시즌 우승은 없지만 꾸준한 활약으로 상금순위와 웰컴저축은행 대상포인트 상위권에 자리한 전예성(25,삼천리), 김시현(20,NH투자증권), 김수지(30,동부건설)도 시즌 첫 승을 노린다.

또 본 대회의 초대 챔피언인 배소현(33,메디힐)이 출전해 트로피 탈환에 도전하며, 2024년 배소현과 3차 연장까지 가는 접전을 벌였던 서어진(25,대보건설)과 지난해 노승희와의 연장전 끝에 아쉽게 준우승에 머문 이다연(29,메디힐)이 이번 대회에서 설욕전을 펼치며 우승에 도전한다.

대회가 열리는 더헤븐 컨트리클럽은 3면이 바다인 '씨서라운드(Sea Surround)' 환경을 갖춰 대부분 홀에서 아름다운 서해 바다 풍경을 조망할 수 있는 것이 특징이다. 또한, 시야가 탁 트인 홀이 많아 시원한 장타와 공격적인 플레이가 가능한 만큼 선수들의 과감한 코스 공략을 지켜보는 것이 이번 대회 관전 포인트가 될 전망이다.

대회를 찾는 갤러리를 위한 다채로운 이벤트와 풍성한 경품도 마련됐다. 갤러리 플라자에는 다양한 먹거리가 준비되어 있으며, 추첨을 통해 더헤븐리조트 숙박권을 증정하는 특별 이벤트 등도 진행되어 골프 팬들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

한편, 이번 대회에서는 KLPGA투어의 '꾸준함의 아이콘' 안송이(36,KB금융그룹)의 대기록 달성을 축하하는 특별한 자리가 마련된다. 통산 400경기 출전이라는 금자탑을 쌓는 안송이를 위해 대회 첫날 안송이의 1라운드 경기 종료 직후 KLPGA 임원 및 주최사, 후원사 관계자들이 참석한 가운데 축하식이 진행될 예정이다.

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