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경과원, 지역산업맞춤형인력양성사업 현업적용 우수사례 공모전 시상식

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  • 경기도경제과학진흥원은 17일 지역산업맞춤형인력 공모전 시상식을 열었다
  • AI·IoT·3D설계 교육을 현업에 적용한 3건의 개선 사례가 최우수·우수·장려상으로 선정됐다
  • 경과원은 수상 사례와 현장 의견을 바탕으로 직업훈련 과정 기획·운영을 개선할 예정이라고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올 첫 공모전...훈련과정 참여한 재직자들 현업 적용 성과 소개, 우수사례 협약기업과 공유

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 '2026년 지역산업맞춤형인력양성사업 현업적용 우수사례 공모전' 시상식을 개최했다고 17일 밝혔다.

시상식 단체 기념촬영 모습. [사진=경과원]

이날 경기창업혁신공간 코워킹스페이스에서열린 시상식은 지역산업맞춤형인력양성사업 훈련과정에 참여한 재직자들의 현업 적용 성과를 소개하고 우수사례를 협약기업과 공유하기 위해 마련됐다. 공모전은 올해 처음 열렸다.

교육 수료 이후 업무 개선과 기술역량 향상, 조직 효율화 등을 이끈 사례 30건이 접수됐으며 현업 적용성, 성과의 구체성, 확산 가능성 등을 종합 평가해 최종 수상작을 선정했다.

최우수상은 '인공지능(AI) 활용 노코드 데이터 분석' 교육을 통해 채팅 기반 업무관리 시스템을 구축하고 문서화 과정의 병목 및 의사결정 지연 문제를 개선한 사례를 제시한 하드사이언스 정우창 씨에게 돌아갔다.

우수상은 '사물인터넷(IoT) 디바이스 개발을 위한 전자회로 이해' 교육을 바탕으로 선박 분야 제품 개발 과정에서 회로 검토 및 문제 해결 역량을 강화한 성과를 인정받은 ㈜한솔오리온텍 김지백 씨가 수상했다.

장려상은 3D 모델링 프로그램인 '솔리드웍스(SolidWorks) 교육'을 단계적으로 수강하며 3D 설계 역량을 높이고 설계 업무 효율 향상을 통해 기업 성과 창출에 기여한 주식회사 윈트 김종택 씨가 차지했다.

시상식에서는 표창 수여와 함께 수상자들의 우수사례 발표가 진행됐다. 수상자들은 교육 내용을 업무에 적용한 과정과 시행착오, 개선 성과를 공유하며 현장 중심의 혁신 사례를 소개했다. 이어 협약기업 재직자를 대상으로 교육과정 개선을 위한 의견수렴도 진행됐다.

경과원은 현장에서 제안된 의견을 분석해 교육과정 기획과 운영에 반영할 예정이다.

현창하 미래신산업부문 상임이사는 "직업훈련의 가치는 교육 이수 자체가 아니라 현장에서 문제를 해결하고 새로운 변화를 만들어내는 데 있다"며 "이번 공모전은 교육을 통해 습득한 역량이 기업 경쟁력 향상과 업무 혁신으로 이어진 우수사례를 확인한 뜻깊은 자리였다"고 말했다. 

ssamdory75@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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