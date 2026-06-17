나주·진주·전주시 "공공기관 2차 이전은 기존 혁신도시로"

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3개 지자체 공동결의대회 개최

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 수도권 공공기관 2차 이전을 기존 혁신도시에 우선 배치해야 한다는 지방자치단체 공동 요구가 제기됐다.

나주시는 전주시·진주시와 함께 전날 국회의원회관 제2소회의실에서 '공공기관 2차 이전 공동결의대회'를 열고 국가균형발전 정책의 연속성을 강조하며 공동 대응에 나섰다고 17일 밝혔다.

공공기관 2차 이전 공동결의대회. [사진=나주시] 2026.06.17 ej7648@newspim.com

이번 결의대회는 '2026 혁신도시 상생대상' 지방자치단체 부문 수상 지자체를 중심으로 마련됐다. 대상 나주시, 최우수 전주시, 우수 진주시 등 3개 지자체 관계자 20여 명이 참석해 공공기관 2차 이전 방향에 대한 공동 입장을 발표했다.

이들 지자체는 수도권 공공기관 이전이 혁신도시 조성 취지를 살리는 방향으로 추진돼야 한다는 데 뜻을 모았다.

특히 기존 혁신도시는 공공기관 이전을 토대로 기반시설과 정주 여건을 확충하고 산학연 협력체계와 산업생태계를 구축해 온 만큼 2차 이전 역시 기능 연계성과 지역경제 파급효과를 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다.

세 지자체는 공동결의를 통해 '2차 이전은 기존 혁신도시로'라는 입장을 밝히고 정부와 국회에 이전 대상 기관의 우선 배치를 촉구했다.

아울러 혁신도시를 균형발전 거점으로 육성하기 위해 상호 협력을 강화하고 추가 이전과 연계한 지역 발전 전략을 공동으로 추진하기로 했다.

나주시는 향후 공공기관 2차 이전에 대비한 지역 전략을 구체화하고 혁신도시 배후 지자체 간 협력을 확대해 정책에 지역 의견을 반영해 나갈 계획이다.

윤병태 나주시장은 "혁신도시는 국가균형발전의 핵심 수단"이라며 "공공기관 2차 이전도 기존 혁신도시 기능을 강화하는 방향으로 추진돼야 한다"고 말했다. 이어 "지방소멸 대응과 실질적 균형발전을 위해 공동 대응을 지속하겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com