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자살 예방 강조한 李 대통령…KMI, 상담 인력 지원금 1억 정부에 기부

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AI 핵심 요약

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  • KMI가 17일 자살예방 상담전화 109 인력에 1억원을 기부했다.
  • 복지부와 재단은 상담원 소진 예방과 환경 개선에 쓰기로 했다.
  • 복지부는 상담 인력 확충과 처우 개선으로 응대율을 높이기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이광배 이사장 "상담 인력 헌신 존경"
이형훈 차관 "상담 체계 보완할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = KMI한국의학연구소(KMI)가 자살예방 상담전화 '109' 상담 인력의 심리적 소진 예방과 상담 환경 개선을 위해 기부금 1억원을 정부에 전했다.

보건복지부와 한국생명존중희망재단은 17일 KMI와 함께 자살 예방 상담전화 109 상담 인력의 심리적 소진 예방을 위한 기부금 전달식을 개최했다.

자살 예방 상담전화 109 상담 인력 기부금 전달식 [사진=보건복지부]

KMI는 24시간 생명 위기 현장 최전선에서 근무하는 자살 예방 상담 인력의 심리적 회복을 돕고 안전한 상담 환경을 조성하는 데 사용하도록 1억원을 기부했다. 복지부와 재단은 기부자의 뜻을 적극적으로 반영해 자살 예방 상담 인력의 소진 예방과 역량 강화를 위한 지원사업을 마련하고 기부금 전액을 자살 예방 상담 여건 개선에 충실히 활용할 예정이다.

이재명 대통령은 지난달 6일 국민이 통화 연결에 어려움을 겪지 않도록 가능한 모든 방안을 동원해 신속히 보완할 것을 지시했다. 복지부는 자살 예방 상담 전화 109의 응대율을 높이기 위해 상담 인력 확충, 상담 환경 개선 등 후속 조치를 추진하고 있다.

이광배 KMI 이사장은 "절박한 상황에 놓인 국민의 마지막 구조 요청을 들어주는 자살 예방 상담 인력의 헌신에 깊은 존경을 표한다"며 "상담 인력의 마음 건강이 곧 우리 사회 생명 안전망의 근간이라는 생각에 실질적인 도움이 되고자 기부를 결정했다"고 강조했다.

이형훈 복지부 차관은 "자살 예방 상담 전화 109는 절박한 순간에 놓인 국민의 마지막 구조 요청을 가장 먼저 마주하는 우리 사회의 핵심 생명 안전망"이라며 "4시간 교대 근무와 고위험군 상담으로 정서적으로 많이 지쳐 있는 현장 상담원들의 소진 예방을 위해 뜻깊은 기부를 실천해 준 KMI에 깊은 감사를 드리며 복지부도 상담 인력 처우를 개선해 자살 예방 상담 체계를 더 튼튼하게 보완할 것"이라고 했다. 

sdk1991@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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