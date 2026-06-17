수원시, 임산부 4400명에 친환경농산물·유기가공식품 지원

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2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 현재 임신부...1인당 24만 원 상당

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 임산부의 건강 증진과 친환경농산물 소비 촉진을 위해 '2026년 임산부 친환경농산물 지원사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.

지원사업 포스터. [사진=수원시]

지원 대상은 신청일 기준 주민등록지가 수원시인 임산부로 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 현재 임신부다.

선정된 대상자는 1인당 24만 원(보조금 19만 2000원, 자부담 4만 8000원) 상당의 친환경농산물과 유기가공식품 등을 지원받을 수 있다.

이날부터 오는 30일까지 참여자 4400명을 모집한다. 에코이몰 또는 거주지 행정복지센터에서 신청할 수 있다.

신청 서류와 자세한 내용은 수원시 홈페이지 '수원소식-공고·고시·입법예고'에서 확인할 수 있다.

수원시는 자격 검증을 거쳐 추첨으로 지원 대상을 선정한다. 선정 결과는 7월 중 개별 안내한다.

수원시 관계자는 "임산부 친환경농산물 지원사업은 미래세대의 건강 증진과 친환경농업 가치 확산을 위한 사업"이라며 "임산부에게 안전하고 건강한 먹거리를 제공하고 친환경농가의 안정적인 판로 확보에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com