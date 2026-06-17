수원시 '수원역·지역 관광 자원 연계' 관광·교통 활성화 나서

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 16일 수원역 관광·교통 간담회를 열었다.
- 수원역과 지역 관광자원 연계 활성화 방안을 논의했다.
- 무장애 관광과 연계교통 체계 구축에 나섰다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 하루 평균 15만 명이 이용하는 경기 남부 교통의 허브 '수원역'과 지역 관광 자원을 연계해 관광·교통 활성화에 나선다고 17일 밝혔다.
수원시는 지난 16일 수원역 종합관광안내소 앞에서 코레일, 수원문화재단, 수원도시공사와 함께 '수원역 관광·연계 교통을 위한 현장간담회'를 열었다.
간담회에서는 '2026-2027 수원방문의 해'와 수원발 고속철도(KTX) 시대에 대비해 철도 이용객의 관광지 방문 확대와 연계교통 활성화 방안 등이 논의됐다.
주요 내용은 ▲교통약자 이동 편의를 위한 보행 동선·안내 체계 개선 ▲교통약자 승하차 드롭존(Drop-Off Zone) 조성 ▲수원역 웨이파인딩(Wayfinding) 구축 ▲관광안내소, 수원여행스테이션 운영 등이다.
이날 논의한 내용은 문화체육관광부 공모에 선정된 '무장애 관광 연계성 강화' 사업의 하나로 추진된다.
수원시는 이번 사업으로 수원역을 방문하는 관광객이 불편함 없이 주요 관광 거점으로 이동할 수 있도록 지원한다.
이동 취약계층을 비롯한 모든 방문객이 제약 없이 편리하게 여행할 수 있는 환경을 구축하는 데 중점을 둔다.
수원시는 이번 간담회를 계기로 수원역에서 수원화성·행궁동 등 주요 관광지까지 자연스럽게 연결되는 관광·연계교통 체계를 구축할 계획이다.
수원시 관계자는 "수원역은 '수원방문의 해'와 수원발 고속철도(KTX) 시대의 핵심 관문"이라며 "수원을 찾는 방문객들이 이동부터 관광까지 편리하게 체감할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com