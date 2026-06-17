전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

韩星成国家"软实力名片" 文化外交与旅游经济双向升温

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔6月17日电 随着韩流文化全球影响力持续扩大，韩国正积极将流行文化资源与国家软实力建设、文化外交和旅游产业发展相结合。业内认为，K-POP明星及韩流内容正成为韩国提升国际影响力和吸引海外游客的重要力量。

图为BTS墨西哥演唱会。【图片=BIGHIT MUSIC提供】

数据显示，男团放单少年团（BTS）此前在釜山举行演唱会期间，当地旅游业明显受益。釜山海云台某酒店的外国游客客房预订比例由上年同期的0.2%升至42%，显示大型韩流活动对旅游消费具有显著带动作用。

近年来，韩国文化界人士频繁出现在国际交流和外交活动中。今年4月，法国总统马克龙访韩期间，在总统府青瓦台迎宾馆举行的国宾午宴上，与韩国演员全智贤及男团Stray Kids成员Felix合影并通过社交媒体发布，引发广泛关注。

分析指出，将文化明星纳入国家公共外交体系并非韩国独有做法。美国自1955年起实施"爵士乐大使"项目，通过音乐文化扩大国际影响力；英国也曾将披头士等流行文化符号作为国家文化资产加以推广。日本则于2007年设立国际漫画奖，并于次年任命漫画角色哆啦A梦为首位"动漫大使"。

韩国政府将文化产业视为国家软实力的重要组成部分，与韩流长期发展密切相关。2002年电视剧《冬季恋歌》在日本热播，带动大量海外游客来韩旅游。此后，《大长今》等文化产品持续扩大韩国文化影响力。

2021年，BTS以韩国总统"未来世代与文化特使"身份出席第76届联合国大会，成为韩国文化外交的重要范例。

目前，韩国政府正将K-POP和韩流内容与国际交流活动深度结合。在2025年庆州亚太经合组织（APEC）领导人会议等国际活动筹备过程中，G-Dragon、BTS成员RM、车银优以及女团IVE成员张员瑛等艺人被视为重要文化传播资源。

韩流对旅游消费的拉动作用日益突出。数据显示，今年3月赴首尔观看BTS演出的外国游客平均停留时间为8.7天，人均消费353万韩元；而今年第一季度普通外国游客平均停留时间为6.1天，人均消费245万韩元。演唱会观众的停留时间和消费水平明显高于一般游客。

今年4月高阳演唱会期间，演出场馆周边商圈外国游客银行卡交易笔数同比增长807%，交易金额增长231%。同期，全球韩流相关消费额达到1.3287万亿韩元，同比增长54.6%，创历史新高。

韩国文化体育观光部数据显示，2025年访韩外国游客达到1870万人次，创历史最高纪录；2026年预计将达到2200万人次。韩国政府提出的吸引3000万外国游客目标正在稳步推进。

为进一步扩大韩流影响力，韩国文化产业界正推进名为"Phenomenon"的全球K-POP音乐节项目。四大娱乐公司——HYBE、SM娱乐、YG娱乐和JYP娱乐计划成立合资公司举办首届全球音乐节，并于2028年起逐步拓展至全球主要城市。（完） 

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동