韩星成国家"软实力名片" 文化外交与旅游经济双向升温

纽斯频通讯社首尔6月17日电 随着韩流文化全球影响力持续扩大，韩国正积极将流行文化资源与国家软实力建设、文化外交和旅游产业发展相结合。业内认为，K-POP明星及韩流内容正成为韩国提升国际影响力和吸引海外游客的重要力量。

图为BTS墨西哥演唱会。【图片=BIGHIT MUSIC提供】

数据显示，男团放单少年团（BTS）此前在釜山举行演唱会期间，当地旅游业明显受益。釜山海云台某酒店的外国游客客房预订比例由上年同期的0.2%升至42%，显示大型韩流活动对旅游消费具有显著带动作用。

近年来，韩国文化界人士频繁出现在国际交流和外交活动中。今年4月，法国总统马克龙访韩期间，在总统府青瓦台迎宾馆举行的国宾午宴上，与韩国演员全智贤及男团Stray Kids成员Felix合影并通过社交媒体发布，引发广泛关注。

分析指出，将文化明星纳入国家公共外交体系并非韩国独有做法。美国自1955年起实施"爵士乐大使"项目，通过音乐文化扩大国际影响力；英国也曾将披头士等流行文化符号作为国家文化资产加以推广。日本则于2007年设立国际漫画奖，并于次年任命漫画角色哆啦A梦为首位"动漫大使"。

韩国政府将文化产业视为国家软实力的重要组成部分，与韩流长期发展密切相关。2002年电视剧《冬季恋歌》在日本热播，带动大量海外游客来韩旅游。此后，《大长今》等文化产品持续扩大韩国文化影响力。

2021年，BTS以韩国总统"未来世代与文化特使"身份出席第76届联合国大会，成为韩国文化外交的重要范例。

目前，韩国政府正将K-POP和韩流内容与国际交流活动深度结合。在2025年庆州亚太经合组织（APEC）领导人会议等国际活动筹备过程中，G-Dragon、BTS成员RM、车银优以及女团IVE成员张员瑛等艺人被视为重要文化传播资源。

韩流对旅游消费的拉动作用日益突出。数据显示，今年3月赴首尔观看BTS演出的外国游客平均停留时间为8.7天，人均消费353万韩元；而今年第一季度普通外国游客平均停留时间为6.1天，人均消费245万韩元。演唱会观众的停留时间和消费水平明显高于一般游客。

今年4月高阳演唱会期间，演出场馆周边商圈外国游客银行卡交易笔数同比增长807%，交易金额增长231%。同期，全球韩流相关消费额达到1.3287万亿韩元，同比增长54.6%，创历史新高。

韩国文化体育观光部数据显示，2025年访韩外国游客达到1870万人次，创历史最高纪录；2026年预计将达到2200万人次。韩国政府提出的吸引3000万外国游客目标正在稳步推进。

为进一步扩大韩流影响力，韩国文化产业界正推进名为"Phenomenon"的全球K-POP音乐节项目。四大娱乐公司——HYBE、SM娱乐、YG娱乐和JYP娱乐计划成立合资公司举办首届全球音乐节，并于2028年起逐步拓展至全球主要城市。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社