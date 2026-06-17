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광명시 "도서관서 주민과 이주민 잇는 '다문화 공감의 장' 마련한다"

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  • 광명시가 17일 도서관에서 다문화 공감 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
  • 광명도서관은 7월~10월 공연·체험·교육을 통해 주민과 이주민의 문화 이해를 돕는다.
  • 어린이·성인 대상 인형극·뮤지컬·한지공예 등으로 문화 다양성을 일상 속에서 체험하도록 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박승원 시장 "문화 다양성이 광명의 일상 속 품격으로 자리 잡는 계기가 되길"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 도서관에서 지역 주민과 이주민을 잇는 '다문화 공감의 장'을 마련한다고 17일 밝혔다.

시에 따르면 광명도서관은 문화체육관광부 주관의 '도서관 다문화서비스 지원사업'에 선정되어 오는 7월부터 10월까지 다문화 인식 개선 프로그램 '같이 잇는 가치'를 운영할 예정이다.

광명도서관 '같이 잇는 가치' 프로그램 안내문. [사진=광명시]

'도서관 다문화서비스 지원사업'은 이주민의 증가와 지역사회의 변동에 따라 도서관을 문화 다양성 교육과 교류의 중심으로 활용하는 공모사업이다. 주민과 이주민은 공연, 체험, 교육 프로그램에 함께 참여하며 서로 다른 문화를 이해하고 존중하는 것이 목표다.

이번 프로그램은 문화적 차이를 단순히 전하는 것을 넘어서 놀이와 체험, 예술 활동을 통해 자연스러운 이해를 도모하는 데 중점을 뒀다.

특히 7월 4일에는 다문화 인식 개선 공연으로 인형극 '날아라 애벌레'와 10월 17일에는 뮤지컬 '몬스터 호텔'이 진행된다. 인형극은 6월 17일, 뮤지컬은 9월 30일 오전 10시부터 광명시도서관 누리집에서 선착순으로 신청할 수 있다.

여름방학 동안에는 어린이를 대상으로 다문화 인식 개선 프로그램도 운영된다. 8월 3일부터 6일까지 초등 1~2학년 대상 '그림책으로 만나는 먼나라 이웃나라'와 초등 2~3학년 대상 '지구마불 세계여행'이 실시된다.

참여 어린이들은 세계 여러 나라의 그림책과 전래놀이, 보드게임, 여행 북 만들기 등의 다양한 활동을 통해 문화 다양성을 체험할 예정이다.

또한 성인 대상 프로그램으로는 8월 5일부터 26일까지 매주 수요일 저녁 '손끝에서 피어나는 전통 한지공예'가 운영된다. 다문화 이주민과 광명시민이 함께 한지를 활용해 손거울과 키링 등을 만들며 한국 전통 공예를 체험하고 서로의 일상과 문화를 나누는 시간을 가질 예정이다.

박승원 광명시장은 "지식의 보고인 도서관은 책을 통해 사람과 문화를 연결하는 공공 공간"이라며 "'같이 잇는 가치' 사업이 지역 주민과 이주민이 자연스럽게 만나 서로를 이해하고 문화 다양성이 광명의 일상 속 품격으로 자리 잡는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com

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