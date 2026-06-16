권순기 경남교육감 인수위, 실무위·TF 구성 완료…정책 설계 착수

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주요 공약 세부 정책 구체화 작업 중

정책 실행 가능성 점검·철학 구체화



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남교육감 당선인 인수위원회가 실무위원회와 TF팀 구성을 마치고 정책 설계에 착수했다.

권순기 경남교육감 당선인이 11일 오전 경남도교육청 연구정보원 3층에서 열린 '교육감직인수위원회' 사무실 현판식에서 박수를 치고 있다.[사진=경남교육감인수위원회]= 2026.06.11

인수위원회는 16일 현직 교원과 교육 전문가 등 9명으로 구성된 실무위원회를 꾸리고 본격적인 활동에 들어갔다고 밝혔다.

앞서 인수위가 다양한 분야 인사를 포함한 통합형 조직으로 꾸려졌다면, 실무위원회는 교육 정책 설계를 담당하는 전문가 중심 조직으로 구성된 것이 특징이다.

실무위원회에는 배성근 원광대 석좌교수(전 타 시·도교육청 부교육감)를 비롯해 송영숙 진주·하동공공형어린이집연합회장, 김경래 경남교육청 장학관, 최광우 사천교육지원청 교육지원과장 등이 참여한다.

이들은 경남교육의 중장기 비전과 전략을 마련하고 교육 현장의 요구를 반영한 정책 과제를 발굴하는 역할을 맡는다. 권 당선인의 교육 철학을 정책으로 구체화하는 작업도 수행한다.

인수위는 실무위원회를 지원하기 위해 4개 분과, 16개 팀 규모의 TF 조직도 함께 운영한다. TF팀은 주요 공약을 세부 정책으로 구체화하고 실행 가능성을 점검하는 데 초점을 둔다.

인수위 관계자는 "실무위원회와 TF팀을 중심으로 교육 비전과 현장 정책 설계를 병행하겠다"고 말했다.

한편 인수위원회는 향후 4년간 경남교육의 방향과 과제를 담은 정책 마련에 속도를 낼 계획이다.

news2349@newspim.com