경남교육청, '지속가능한 공적돌봄 체계 구축' 정책 제안

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돌봄센터 운영 사례 제시

정책 지원 방안 의견 교환

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 지속가능한 공적돌봄 체계 구축을 위한 정책 제안에 나섰다.

도교육청은 16일 국회의원회관에서 '지속가능한 공적돌봄 체계 구축 방안 제안 보고회'를 열고 관련 정책을 제시했다고 밝혔다.

보고회에는 박종훈 교육감과 고민정 국회의원, 차정인 국가교육위원회 위원장, 교육부 관계자 등 40여 명이 참석했다.

이날 박 교육감은 기조 발언을 통해 정책 제안 배경을 설명했고 담당 장학관이 돌봄센터 운영 사례를 바탕으로 현장 중심의 정책 방안을 발표했다.

16일 오후 2시부터 국회의원회관 제7간담회실(A210호)에서 '지속가능한 공적돌봄 체계 구축 방안 제안 보고회'[사진=경남도의회]2026.06.16

도교육청은 돌봄을 학생 성장과 학습을 지원하는 교육정책으로 보고 지역과 학교가 함께 책임지는 공적돌봄 체계 구축 필요성을 강조했다.

행사는 정책 제안 보고서 전달로 마무리됐다.

박 교육감은 "현장 요구를 반영해 돌봄 체계를 발전시켜 왔다"며 "국가 차원의 정책으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com