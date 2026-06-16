광주시, 김민석 총리에 "20조원 인센티브 자율성 보장" 건의

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나주서 '행정통합 준비 관계기관 간담회' 열려

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시·전남도가 16일 나주 빛가람혁신도시 복합문화체육센터에서 김민석 국무총리 주재로 '전남광주통합특별시 출범 준비 관계기관 간담회'를 열고 준비 사황을 점검했다.

이번 간담회에는 민형배 통합특별시장 당선인, 정은승 전남광주대전환기획위원장, 김대중 통합특별시 교육감 당선인, 시·도 부단체장과 부교육감 등이 참석했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 16일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에서 열린 '전남광주통합특별시 출범 준비 관계기관 간담회'에서 김민석 국무총리와 민형배 전남광주통합특별시장 당선인, 김대중 시교육감 당선인 등 참석자가 기념 사진을 촬영하고 있다. 2026.06.16 bless4ya@newspim.com

광주시는 정부에 재정 인센티브 자율성 보장 제도화와 조기 지원, 통합특별시 실·국·본부장 등 직급 기준 상향, 특별법상 '불이익 배제' 원칙 이행과 구체적 제도화, 권한 이양 사무의 안정적 수행을 위한 인력·재정 지원 등을 건의했다.

전남도는 자치법규 정비, 위원회 정비, 행정정보시스템 데이터 전환, 공부 정리와 안내표지판 정비 등 통합특별시 출범을 위한 분야별 추진 상황을 보고했다.

김 총리는 이 자리에서 "통합특별시의 성공적 출범은 통합을 희망하는 대한민국 전 지역의 본보기이자 정부 지방정책의 성과를 가늠하는 중요한 지표가 될 것"이라며 "통합특별시가 명실상부한 지역 거점으로 성장할 때까지 정부 차원의 협조와 지원을 강화하겠다"고 말했다.

민 당선인은 "통합특별시의 성공에 대한민국의 새로운 미래와 지역 발전의 다음 길이 걸려 있다"며 "시민주권정부를 출범시켜 압도적 성장을 이뤄내고 시민이 체감하는 확실한 변화로 보답하겠다"고 말했다.

전남광주통합특별시는 오는 7월 1일 출범하는 첫 행정통합 사례로 이재명 정부의 5극 3특 균형발전 전략의 선도 모델로 주목받고 있다.

행정통합에 따라 면적은 전국 3위인 1만 2864㎢, 인구는 전국 5위인 317만명, 지역내총생산(GRDP) 전국 3위인 158조 8075억원 규모로 확대된다.

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