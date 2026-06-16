파리바게뜨, 동남아 6개국서 '안녕' 캠페인…K-베이커리 공략 속도

싱가포르·베트남 등 88개 매장서 진행…한국 항공권 이벤트도

할랄 인증 기반 동남아 사업 확대…K-컬처 연계 브랜드 경험 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 파리바게뜨가 동남아시아 전역에서 K-컬처를 앞세운 브랜드 캠페인을 전개한다. K-팝과 K-드라마를 중심으로 한국 문화에 대한 관심이 높아진 동남아 시장에서 한국식 식문화와 카페 경험을 결합한 제품으로 현지 소비자 접점을 넓히겠다는 전략이다.

16일 파리바게뜨는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아, 베트남, 필리핀 등 동남아 6개 진출국 88개 전 매장에서 한국어 인사말을 활용한 '안녕(Annyeong)!' 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 현지 소비자들이 파리바게뜨 매장에서 한국 문화를 보다 친숙하게 경험할 수 있도록 기획됐다.

파리바게뜨가 동남아시아 전역에서 한국어 인사말인 '안녕'을 앞세운 캠페인을 진행하고, K-콘셉트 제품을 선보인다. [사진=파리바게뜨 제공]

대표 제품은 한국 여름 디저트인 빙수에서 영감을 받은 '한국식 딸기 빙수 케이크'다. 바닐라 스펀지 케이크 위에 딸기 연유 필링과 생크림을 쌓고, 딸기 우유 소스를 부어 먹는 방식으로 한국식 빙수의 비주얼을 케이크로 구현했다. 한국 대표 간편식인 김밥도 베이커리 제품으로 재해석했다. '한국식 고추장 치킨 김밥 랩'은 고추장 양념 치킨과 계란, 당근채, 게맛살, 단무지, 김 등을 페이스트리 스타일로 감싼 제품이다.

이 밖에도 파마산 치즈와 크림치즈를 활용한 '한국식 찹쌀 모찌', 국내산 유자를 활용한 '한국식 스파클링 유자 민트 티' 등을 함께 선보인다. 파리바게뜨는 다음 달 15일까지 고객들에게 한국 여행 경험을 제공하는 한국 항공권 경품 이벤트도 진행한다.

파리바게뜨는 향후 동남아 시장에서 '안녕!' 캠페인을 정기 브랜드 캠페인으로 발전시킬 계획이다. 최근에는 싱가포르와 인도네시아 전 매장에 대한 할랄 인증을 완료했고, 말레이시아 조호르에 할랄 인증 생산센터를 준공하는 등 생산부터 유통, 매장 운영까지 이어지는 동남아 사업 기반도 강화하고 있다.

mkyo@newspim.com