거창군, 유아숲체험원 등록 완료 시범서비스 운영 …어린이집·유치원 대상

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유아의 정서적 안정 도모

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 지역유아들에게 체계적인 산림교육서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

경남 거창군 유아숲체험원 전경[사진=거창군] 2026.06.16

군은 관내 항노화 힐링랜드 내 유아숲체험원이 첫 산림교육시설 등록을 마치고 시범 운영에 들어간다고 16일 밝혔다.

유아숲체험원은 유아가 숲과 자연 속에서 체험활동을 하며 정서적 안정과 신체 발달, 창의성을 키우도록 조성한 산림교육 공간이다. 항노화 힐링랜드는 숲 놀이와 탐방, 생태체험, 자연관찰 등 프로그램을 운영해 유아들이 자연과 교감할 수 있도록 할 계획이다.

이번 등록으로 항노화 힐링랜드는 유아 대상 전문 산림교육 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 지역 어린이집과 유치원, 가족 단위 방문객에게도 체계적인 숲 체험 기회를 제공할 것으로 보인다.

군은 내년도 유아숲체험원 운영비 3000만 원의 국도비 예산을 확보했다. 예산은 유아숲지도사 배치, 체험 프로그램 개발·운영, 교육 기자재 확충, 시설 유지·관리에 쓰일 예정이다.

yun0114@newspim.com