韩国网吧成外国游客新宠 从游戏空间到文化体验地标

纽斯频通讯社首尔6月16日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国网吧逐渐成为外国游客体验韩国日常文化的新兴旅游项目。从专业游戏玩家到普通背包客，越来越多海外游客将网吧体验纳入韩国旅行行程。

【插图=AI生成】

据业界16日消息，韩国网吧文化已开始进入国际旅游市场。部分海外旅游平台推出了"首尔传统网咖体验"等商品，游客可在网吧体验游戏、餐饮等韩国特色数字娱乐文化。

在社交媒体平台上，外国游客分享韩国网吧体验的视频和帖子持续增加。一些介绍韩国网吧设施和服务的网络视频获得数百万次观看。美国网络社区中也经常出现有关韩国网吧营业模式、使用方式等问题的讨论。

根据韩国观光公社（旅游发展局）发布的数据，今年第一季度，外国游客在网吧等娱乐项目上的消费额同比增长35.8%。韩国新韩信用卡大数据研究所对美国、日本等4个国家游客消费数据分析显示，2025年1月至7月期间，外国游客在韩国网吧的消费次数同比增长36%。

专家认为，这一现象反映出外国游客来韩旅游方式正在发生变化。与以往以景点观光为主的旅游模式相比，越来越多游客希望通过体验韩国人的日常生活方式深入了解当地文化。

丰富的餐饮服务也是韩国网吧的重要特色。与部分国家过去单纯提供上网服务的网吧不同，韩国网吧普遍提供炒年糕、炸鸡、香肠年糕串以及方便面套餐等多种餐饮商品，顾客可直接在座位上完成点餐和用餐。

有声音还指出，韩国电竞产业的发展也进一步提升了网吧文化的国际影响力。近年来，韩国职业电竞选手在国际赛事中的出色表现，使韩国被全球电竞爱好者视为重要的电子竞技中心。

专家表示，对于外国游客而言，韩国网吧已不仅是游戏场所，而是集高速互联网、高性能设备、餐饮服务和电竞文化于一体的综合文化空间。随着游客更加重视沉浸式和本地化体验，这一旅游消费趋势有望持续发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社