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韩国网吧成外国游客新宠 从游戏空间到文化体验地标

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纽斯频通讯社首尔6月16日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国网吧逐渐成为外国游客体验韩国日常文化的新兴旅游项目。从专业游戏玩家到普通背包客，越来越多海外游客将网吧体验纳入韩国旅行行程。

【插图=AI生成】

据业界16日消息，韩国网吧文化已开始进入国际旅游市场。部分海外旅游平台推出了"首尔传统网咖体验"等商品，游客可在网吧体验游戏、餐饮等韩国特色数字娱乐文化。

在社交媒体平台上，外国游客分享韩国网吧体验的视频和帖子持续增加。一些介绍韩国网吧设施和服务的网络视频获得数百万次观看。美国网络社区中也经常出现有关韩国网吧营业模式、使用方式等问题的讨论。

根据韩国观光公社（旅游发展局）发布的数据，今年第一季度，外国游客在网吧等娱乐项目上的消费额同比增长35.8%。韩国新韩信用卡大数据研究所对美国、日本等4个国家游客消费数据分析显示，2025年1月至7月期间，外国游客在韩国网吧的消费次数同比增长36%。

专家认为，这一现象反映出外国游客来韩旅游方式正在发生变化。与以往以景点观光为主的旅游模式相比，越来越多游客希望通过体验韩国人的日常生活方式深入了解当地文化。

丰富的餐饮服务也是韩国网吧的重要特色。与部分国家过去单纯提供上网服务的网吧不同，韩国网吧普遍提供炒年糕、炸鸡、香肠年糕串以及方便面套餐等多种餐饮商品，顾客可直接在座位上完成点餐和用餐。

有声音还指出，韩国电竞产业的发展也进一步提升了网吧文化的国际影响力。近年来，韩国职业电竞选手在国际赛事中的出色表现，使韩国被全球电竞爱好者视为重要的电子竞技中心。

专家表示，对于外国游客而言，韩国网吧已不仅是游戏场所，而是集高速互联网、高性能设备、餐饮服务和电竞文化于一体的综合文化空间。随着游客更加重视沉浸式和本地化体验，这一旅游消费趋势有望持续发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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