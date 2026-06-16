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"일본은 아시아 최대 안보 파트너"...스타머, '英·日 신시대' 선언

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AI 핵심 요약

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  • 키어 스타머 영국 총리가 16일 일본과 협력의 신시대를 밝혔다.
  • 경제안보·방위·첨단기술서 양국 협력을 대폭 강화하기로 했다.
  • AI·양자·원전·해상풍력 등 공동사업을 추진하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 영국의 키어 스타머 총리가 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담을 계기로 일본과 영국 관계를 '협력의 신시대'로 규정하며 경제안보와 방위, 첨단기술 분야에서 양국 협력을 한층 강화하겠다는 의지를 밝혔다.

스타머 총리는 16일 니혼게이자이신문 기고문에서 "일본은 아시아에서 영국의 가장 긴밀한 안보 파트너"라며 "급변하는 국제 정세 속에서 어느 나라도 혼자서는 성공할 수 없으며, 양국이 서로의 강점을 결합해야 한다"고 강조했다.

이번 기고는 14일(현지시간) 런던에서 열린 다카이치 총리와의 정상회담 이후 공개된 것으로, 중동 정세 악화와 미중 전략 경쟁, 공급망 재편 등 글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 양국이 경제안보 동맹 수준의 협력 체계를 구축하겠다는 메시지를 담고 있다.

스타머 총리는 "영국과 일본은 세계를 대표하는 민주주의 국가로 공통의 가치와 미래 비전을 공유하고 있다"며 "예의와 존중, 공공의 이익을 위해 협력해야 한다는 신념을 함께 갖고 있다"고 평가했다.

특히 그는 이란 위기와 같은 지정학적 충격이 양국 국민의 생활과 경제에 직접적인 영향을 미치고 있다고 지적하며 "기술 혁신과 지정학적 변화, 새로운 분쟁이 동시에 진행되는 시대에는 협력 국가들에게 오히려 새로운 기회가 열릴 수 있다"고 말했다.

키어 스타머 영국 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

양국 정상은 이번 회담에서 경제 성장과 공급망 안정, 에너지 안보 강화를 위한 협력 방안을 집중 논의했다.

핵심은 새롭게 출범한 '프런티어 테크놀로지 파트너십'이다. 스타머 총리는 영국의 연구개발 역량과 소프트웨어 기술, 일본의 첨단 제조업 경쟁력을 결합해 인공지능(AI), 양자기술, 차세대 원자력 분야에서 공동 사업을 추진하겠다고 밝혔다.

구체적으로는 영국의 AI 반도체 설계 기업과 일본의 반도체 국책 프로젝트인 라피더스를 연계하고, 양자기술 상용화와 첨단 원자력 기술 개발 협력을 확대한다는 구상이다.

에너지 분야에서는 '해상풍력 발전 컴팩트'를 체결했다. 스타머 총리는 "일본은 영국의 최대 비유럽권 청정에너지 투자국"이라며 해상풍력 확대와 공급망 구축, 전문 인력 양성을 공동으로 추진하겠다고 설명했다.

차세대 원전 협력도 주요 의제로 제시됐다. 영국과 일본의 기술력을 결합해 차세대 원자력 발전의 상용화를 앞당기겠다는 것이다.

방위 분야에서는 양국이 '방위력·산업 협의회'를 신설하기로 했다. 이는 일본·영국·이탈리아가 공동 추진 중인 차세대 전투기 개발 사업인 'GCAP'을 기반으로 방산 협력과 공급망 통합을 확대하기 위한 조치다.

스타머 총리는 "경제 성장과 국가 안보는 분리될 수 없다"며 "강한 경제는 회복력과 안보의 토대가 되고, 양국 기업 간 협력은 투자와 일자리를 창출해 생활비 부담 완화에도 기여할 것"이라고 강조했다.

이번 기고는 단순한 정상회담 성과 소개를 넘어 영국이 일본을 인도·태평양 전략의 핵심 파트너로 재확인한 것으로 해석된다.

브렉시트 이후 아시아와의 경제·안보 연계를 강화해온 영국이 일본과의 협력을 첨단기술, 에너지, 방산 분야까지 확대하며 사실상 '경제안보 동맹' 구축에 속도를 내고 있다는 평가가 나온다.

스타머 총리가 언급한 '협력의 신시대'가 향후 양국 관계의 새로운 방향성을 상징하는 표현으로 자리 잡을지 주목된다.

goldendog@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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