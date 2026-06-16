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'사격 여제' 김예지, 고향 단양서 후배들에 원포인트 특강

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  • 김예지가 15일 단양고 사격부에 원포인트 코칭을 했다.
  • 스탠스·호흡·방아쇠 조절과 멘탈법을 전수했다.
  • 그는 고향 지원에 감사하며 해설자로 후배를 응원했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

친정 단양고 사격부 후배들에 '원포인트 레슨'…"고향 성원에 보답"

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = '사격 여제' 김예지가 총 대신 마이크를 잡기 전, 먼저 고향 사선 위에 섰다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 해설위원 데뷔를 앞둔 김예지가 고향 충북 단양을 찾아 후배들을 위한 특별한 재능 기부에 나섰다.

김예지로부터 원포인트 레슨을 받고 있는 단양고 사격부.[사진=단양군] 2026.06.16 choys2299@newspim.com

16일 단양 사격연맹에 따르면 김예지는 지난 15일 단양 사격테마파크를 찾아 단양고 사격부 선수들을 대상으로 '원포인트 집중 코칭' 시간을 가졌다.

단양 사격연맹 주선으로 이뤄진 이번 방문은 바쁜 해설 준비 일정 속에서도 "고향 후배들에게 힘을 보태고 싶다"는 김예지의 의지가 더해져 성사됐다. 아시안게임 해설위원이라는 새로운 도전을 앞두고 있지만 그는 망설임 없이 고향 직속 후배들을 만나기 위해 시간을 비웠다.

단양에서 태어나 단양중학교를 졸업한 김예지는 이른바 '단양이 키운 올림픽 메달리스트'다. 꿈나무 시절부터 단양 사격연맹의 재정적·물질적 지원과 두터운 신뢰 속에서 성장했고 결국 세계 무대에서 메달을 목에 건 간판 사수로 우뚝 섰다.

그가 이번에 단양으로 향한 건 개인의 영광 뒤에 있던 '고향의 힘'을 다시 한 번 기억하고 그 빚을 후배들에게 되돌려주기 위한 행보이기도 하다.

이날 레슨은 말 그대로 '현역 월드 클래스'가 풀어놓는 실전 사격 교과서였다. 김예지는 전국대회 등 국내 무대에서 경쟁을 앞둔 단양고 선수들을 위해 스탠스 교정, 트리거(방아쇠) 타이밍 제어, 호흡법 등 실전에서 미세하지만 결정적인 차이를 만드는 핵심 기술을 세밀하게 짚었다.

단순한 자세 교정이 아니라 경기 흐름 속에서 언제 숨을 고르고 어느 순간 방아쇠에 힘을 실어야 하는지까지 상황별로 풀어 설명하며 눈높이를 맞췄다.

기술뿐 아니라 멘탈 관리도 빠지지 않았다. 김예지는 슬럼프를 극복하는 자신만의 심리 컨트롤 비법을 아낌없이 공유했다.

흔들리는 시야 속에서 과녁만 보는 법, 점수에 매달리기보다 루틴에 집중하는 법 등, 실제 국제 무대에서 부딪치며 다듬어 온 '멘탈 운동법'을 후배들에게 들려줬다. 점수판보다 스스로의 호흡을 먼저 들여다보라는 조언에 선수들의 메모가 분주해졌다.

레슨을 받은 단양고 사격부의 한 선수는 "아시안게임 해설자로 나서시는 위대한 선배님이 직접 사선에 함께 서서 자세를 바로잡아 주시니 가슴이 벅차오른다"며 "이번 아시안게임에서 선배님의 명품 해설을 보며 또 들으며 훈련해 선배님 뒤를 잇는 멋진 국가대표가 되고 싶다"고 다짐했다. 

김예지는 고향에 대한 고마움을 먼저 꺼냈다. 그는 "단양 사격연맹의 아낌없는 후원이 없었다면 지금의 저도 없었을 것"이라며 "고향이 있었기에 세계 무대까지 갈 수 있었다"고 말했다.

이어 "이번 아시안게임에는 선수가 아닌 해설자로 마이크를 잡게 됐지만 마음만큼은 이곳 단양에서 땀 흘리는 단양고 후배들과 항상 함께할 것"이라며 "후배들이 세계 무대에서 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 중계석에서도 사격의 매력을 제대로 알리며 부끄럽지 않은 선배가 되겠다"고 각오를 전했다.

 

choys2299@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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